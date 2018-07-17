Турбогенератор второго энергоблока Ровенской АЭС подключили к сети

КИЕВ, 17 июл – РИА Новости. Турбогенератор второго энергоблока Ровенской атомной электростанции (АЭС) подключен к сети, сообщила во вторник пресс-служба оператора украинских АЭС, компании "Энергоатом".

Ровенская атомная электростанция расположена на северо-западе Ровенской области. На ней эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2835 МВт.

"Причиной отключения ТГ-4 16 июля стало замыкание кабеля питания силового трансформатора системы возбуждения турбогенератора. После выяснения причины проведена замена участка кабеля и выполнены необходимые проверки и испытания. Сейчас идет постепенное увеличение мощности блока", — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что турбогенератор был подключен к сети во вторник в 13.37 (совпадает с мск).

По данным ведомства, по состоянию на 14.00 (совпадает с мск) в работе находятся два энергоблока Ровенской АЭС с суммарной нагрузкой 750 МВт. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет. На энергоблоках №3 и №4 проводятся планово-предупредительные ремонты.