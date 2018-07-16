Срок эксплуатации третьего энергоблока Ровенской АЭС продлен до 2037 года

КИЕВ, 16 июл — РИА Новости. Срок эксплуатации третьего энергоблока Ровенской атомной электростанции (АЭС) продлен до 11 декабря 2037 года, сообщила в понедельник Государственная инспекция атомного регулирования Украины.
Отмечается, что проектный срок эксплуатации энергоблока №3 Ровенской АЭС завершился 11 декабря 2017 года, и, согласно украинскому законодательству, решение о его продлении принимает ядерный регулятор на основании заключения государственной экспертизы ядерной и радиационной безопасности.
Госатомрегулирования напоминает, что 30 ноября 2017 года было принято решение о продолжении эксплуатации энергоблока №3 Ровенской АЭС в остановленном состоянии с полной выгрузкой топлива из активной зоны реактора на период ремонта для обоснования возможности его долгосрочной эксплуатации.
Ровенская атомная электростанция расположена на северо-западе Ровенской области. На ней эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2835 МВт.