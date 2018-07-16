Срок эксплуатации третьего энергоблока Ровенской АЭС продлен до 2037 года

КИЕВ, 16 июл — РИА Новости. Срок эксплуатации третьего энергоблока Ровенской атомной электростанции (АЭС) продлен до 11 декабря 2037 года, сообщила в понедельник Государственная инспекция атомного регулирования Украины.

"За продление срока эксплуатации энергоблока №3 РАЭС члены коллегии Госатомрегулирования проголосовали единогласно. Срок эксплуатации энергоблока продлен до 11 декабря 2037 года",- говорится в сообщении организации на странице в Facebook.

Отмечается, что проектный срок эксплуатации энергоблока №3 Ровенской АЭС завершился 11 декабря 2017 года, и, согласно украинскому законодательству, решение о его продлении принимает ядерный регулятор на основании заключения государственной экспертизы ядерной и радиационной безопасности.

Госатомрегулирования напоминает, что 30 ноября 2017 года было принято решение о продолжении эксплуатации энергоблока №3 Ровенской АЭС в остановленном состоянии с полной выгрузкой топлива из активной зоны реактора на период ремонта для обоснования возможности его долгосрочной эксплуатации.

"Результаты государственной экспертизы по ядерной и радиационной безопасности ОППБ (отчет по переоценке безопасности — ред.) энергоблока №3 РАЭС, а также инспекционные обследования подтверждают возможность безопасной долгосрочной эксплуатации третьего энергоблока РАЭС", — заявил заместитель директора департамента по вопросам безопасности ядерных установок Госатомрегулирования Валерий Бугай. Его слова приводит Госатомрегулирования.

Ровенская атомная электростанция расположена на северо-западе Ровенской области. На ней эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2835 МВт.