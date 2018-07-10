Россия и Узбекистан построят АЭС к 2028 году

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Атомная электростанция, которая будет построена в Узбекистане с участием России, должна начать работу до 2028 года, сообщила пресс-служба президента Узбекистана.

"С госкорпорацией "Росатом" достигнуто соглашение о строительстве атомной электростанции. Данный комплекс будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 мегаватт каждый. Для строительства атомной электростанции отведен самый безопасный и современный энергоблок в мире. Сдача его в эксплуатацию запланирована до 2028 года", — говорится в сообщении.