Росатом построит в Свердловской области центр "ядерного" лечения рака

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июл — РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" построит в Свердловской области центр ядерной медицины, в котором будет проводиться диагностика и лечение онкологических заболеваний, соглашение об этом было подписано во вторник на промышленной выставке "Иннопром-2018".

Соглашение подписали АО "Русатом Хэлскеа" (входящая в Росатом компания-интегратор в области радиационных технологий для медицины и промышленности), правительство Свердловской области, Уральский федеральный университет и ООО "МедИнвестГрупп".

Документ предполагает реализацию инвестиционного проекта "Создание центра ядерной медицины для диагностики и лечения онкологических заболеваний" на территории Свердловской области на принципах государственно-частного партнерства. Центр планируется оснастить современной медицинской техникой, позволяющей не только выявлять онкологические заболевания у пациентов на ранней стадии, но и оказывать высокоэффективную терапевтическую помощь, что в комплексе позволит существенно сократить смертность от онкологических заболеваний в Свердловской области.

Соглашение со Свердловской областью продолжает стратегическую линию Росатома по созданию современной высокотехнологичной медицинской инфраструктуры для оказания медицинской помощи в диагностике и лечении социально-значимых заболеваний, повышения качества и продолжительности жизни россиян. Ранее, в июне нынешнего года, было подписано концессионное соглашение с правительством Иркутской области о создании и эксплуатации радиологического корпуса Восточно-Сибирского онкологического центра в Иркутске.