Минск подготовит план действий по итогам стресс-тестов БелАЭС

МИНСК, 10 июл – РИА Новости. Белоруссия подготовит национальный план действий по усилению безопасности Белорусской АЭС, он будет учитывать рекомендации стресс-тестов, проведенных европейскими экспертами, сообщила во вторник начальник департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС (Госатомнадзора) Ольга Луговская.

Ранее Госатомнадзор Белоруссии и Европейская группа регулирующих органов по ядерной безопасности (ENSREG) сообщили, что отчет о партнерской проверке Белорусской АЭС европейскими экспертами в целом носит позитивный характер, он подчеркивает различные хорошие практики и предлагает будущие потенциальные улучшения.

"Мы сейчас приступаем к очень важному и ответственному периоду, который… наступит после проведения соответствующей процедуры, – это подготовка национального плана действий по реализации рекомендаций (мероприятий по повышению уровня безопасности БелАЭС – ред.)", — сказала Луговская журналистам.

По ее словам, в национальном плане будут прописаны "пути и способы решения соответствующих предложений" по итогам партнерской проверки, а также установлены "определенные разумные сроки их выполнения".

"Думаем, что за три месяца мы план сформируем. Понятно, что это еще вопрос консультаций с Белорусской атомной электростанцией, пути реализации рекомендаций могут быть разными", — отметила Луговская.

Белорусская АЭС строится рядом с городом Островец в Гродненской области в 50 километрах от Вильнюса. БелАЭС будет состоять из двух энергоблоков. Для ее строительства выбран проект АЭС-2006 — типовой российский проект атомной станции нового поколения "3 плюс" с улучшенными технико-экономическими показателями, соответствующий самым современным, так называемым "постфукусимским", нормам безопасности, требованиям природоохранного и санитарно-гигиенического законодательства. Пуск первого энергоблока БелАЭС намечен на 2019 год, второго — на 2020 год.