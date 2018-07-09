Росатом до конца июля начнет строительство второго блока АЭС в Бангладеш

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" до конца июля нынешнего года начнет строительство второго энергоблока АЭС "Руппур" в Бангладеш, говорится в распространенном в понедельник сообщении группы компаний ASE (входит в госкорпорацию "Росатом").

В воскресенье бангладешский регулятор в области атомной энергии (BAERA) выдал комиссии по атомной энергии Бангладеш (BAEC) лицензию на проектирование и сооружение второго энергоблока АЭС "Руппур", которая возводится по российскому проекту, отмечается в сообщении.

"До конца июля планируется начать заливку бетона в плиту основания реакторного отделения второго блока", — отметил руководитель ASE Валерий Лимаренко, слова которого приводятся в сообщении.

Строительство энергоблока №1 АЭС "Руппур" было начато в ноябре 2017 года. Сейчас на стройплощадке ведутся работы по возведению стен реакторного отделения, армированию стен реакторного здания и фундаментной плиты вспомогательного реакторного отделения, начаты работы по укреплению грунта основания башенной испарительной градирни.

АЭС "Руппур" с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается по российскому проекту в 160 километрах от столицы Бангладеш Дакки. Пуск первого энергоблока на "Руппуре" запланирован на 2023 год, второго энергоблока — на 2024 год.