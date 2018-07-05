На бельгийской АЭС нашли дефект в конструкции ядерного реактора, пишут СМИ

БРЮССЕЛЬ, 5 июл – РИА Новости, Александр Шишло. Компания-оператор Engie-Electrabel обнаружила дефект в конструкции третьего ядерного реактора АЭС "Тианж" в бельгийской Валлонии, сообщила в четверг газета Soir.

Энергоблок был временно выведен из эксплуатации 30 марта для проведения плановой проверки на безопасность.

По данным издания, в процессе работ специалисты путем тестов установили ухудшение технических характеристик бетона в потолочной части пятиэтажного бронированного бункера реактора, в котором размещены аварийные системы. Engie-Electrabel обнаружила "аномалии в арматуре армированного бетона, наличествующие со времени строительства здания", пишет Soir.

Газета не исключает, что выявленный дефект может потенциально сказаться на прочности конструкции.

Soir отмечает, что речь идет только о реакторе АЭС "Тианж", поскольку энергоблоки на атомной станции "Дул" в бельгийской Фландрии имеют другую архитектурную конструкцию.

В Бельгийском федеральном агентстве по ядерной безопасности (AFCN), согласно информации издания, заявили, что реактор не может быть перезапущен до тех пор, пока не будет гарантирована прочность бункера энергоблока, в котором установлена аномалия. Согласно предварительной оценке, это произойдет не ранее сентября, пишет Soir.

На территории Бельгии находятся семь ядерных реакторов. Две бельгийских АЭС — "Дул" с четырьмя реакторами и "Тианж" с тремя реакторами — способны вырабатывать около 6 тысяч МВт электроэнергии, что обеспечивает 55% потребностей страны.

АЭС "Дул" является одной из старейших в Европе: она была запущена в 1974 году. В 2012 году в результате ультразвуковой проверки реакторов были выявлены тысячи трещин на корпусе одного из энергоблоков, тем не менее после проведенной экспертизы он был перезапущен.

В связи с аварией на японской АЭС "Фукусима" в 2011 году власти Бельгии приняли решение закрыть все атомные станции страны до 2025 года.