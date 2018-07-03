Росатом намерен создать 100-кубитный квантовый компьютер

Генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии Росатом Алексей Лихачёв во время встречи с Дмитрием Медведевым. 3 июля 2018

Генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии Росатом Алексей Лихачёв во время встречи с Дмитрием Медведевым. 3 июля 2018

ГОРКИ, 3 июл — РИА Новости. Создание в ближайшие годы 100-кубитного квантового компьютера – это цель Росатома, заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев.

"Наша цель на сегодняшний день, а мы являемся центром компетенции проекта "Цифровая экономика" Российской Федерации по квантовым направлениям, выйти в ближайшие годы на 100 кубит", — сказал Лихачев на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

По его словам, в Росатоме ожидают, что эта разработка точно войдет в число топовых. Такая работа идет, и в госкорпорации на этот счет имеются определенные амбиции, сказал Лихачев.

Со своей стороны Медведев подчеркнул, что квантовые исследования – это мейнстрим в научном мире, и к этому приковано внимание большого количества научных школ.

Квантовый компьютер — вычислительное устройство, использующее в своей работе квантовомеханические эффекты. Считается, что квантовые компьютеры будут иметь колоссальные преимущества перед традиционными ЭВМ с точки зрения расчета сложных систем и декодирования сколь угодно сложных шифров.

Росатом, Фонд перспективных исследований и министерство образования и науки РФ весной 2016 года подписали трехстороннее соглашение по созданию и поддержке совместных лабораторий, где будут разрабатываться технологии, необходимые для создания российского универсального квантового компьютера, который поможет решать задачи обороноспособности России, а также найдет применение в ключевых отраслях экономики и промышленности.

Головной организацией этого проекта "Создание технологии обработки информации на основе сверхпроводящих кубитов" является предприятие ядерного оружейного комплекса Росатома "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики имени Духова" (ВНИИА, Москва).