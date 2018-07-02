"Росатом" начал 3D-печать металлических деталей для промышленных установок

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Специалисты института технологии поверхности и наноматериалов АО "НПО "ЦНИИТМАШ" (входит в машиностроительный дивизион госкорпорации "Росатом" холдинг "Атомэнергомаш") методом трехмерной печати изготовили головной образец металлической детали для промышленного электронасоса, сообщила пресс-служба "Атомэнергомаша".

Опытный образец рабочего колеса для насоса методом 3D-печати был изготовлен в России впервые, на первом отечественном 3D-принтере SLM для изготовления металлических изделий, отмечается в сообщении. В ходе работ также впервые был применен металлический порошок отечественного производства — он имеет особые свойства для обеспечения качественного сплавления.

Работа выполнялась по заказу АО "ОКБМ Африкантов" (Нижний Новгород, также входит в "Атомэнергомаш"). Головной образец, отпечатанный по технологии ЦНИИТМАШ, пройдет исследования в "ОКБМ Африкантов". Проведенная научно-исследовательская работа позволит определить дальнейшие шаги по внедрению технологии 3D-печати для изготовления ответственных деталей, отмечается в сообщении.