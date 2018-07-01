Выводы партнерской проверки стресс-тестов БелАЭС рассмотрят 2 июля

МИНСК, 1 июл — РИА Новости. Отчет об итогах партнерской проверки результатов стресс-тестов Белорусской АЭС (БелАЭС) европейскими регуляторами будет рассмотрен в понедельник, 2 июля, на заседании Группы европейских регуляторов в сфере ядерной безопасности (ENSREG), сообщила в воскресенье пресс-служба МЧС Белоруссии.

Ранее уполномоченная ENSREG группа экспертов из регулирующих органов ядерной безопасности Австрии, Болгарии, Великобритании, Венгрии, Германии, Франции, Финляндии, Словакии, Швеции, Греции, Словении, Украины, Испании и Литвы изучили белорусский Национальный доклад о стресс-тестах, получили в удаленном режиме дополнительную информацию в ходе вопросов и ответов, а также при посещении Белоруссии и стройплощадки БелАЭС в марте 2018 года, в том числе ключевых объектов и систем безопасности станции.

В ходе визита в Белоруссию 12-14 июня уполномоченный Европейской группой регулирующих органов ядерной безопасности Совет по партнерской проверке результатов стресс-тестов представил итоги работы европейских экспертов по подготовке отчета о партнерской проверке проекта БелАЭС.

"Второго июля на заседании Группы европейских регуляторов в сфере ядерной безопасности (ENSREG) должен быть рассмотрен и одобрен отчет о результатах партнерской проверки результатов стресс-тестов Белорусской АЭС европейскими регуляторами", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

По информации пресс-службы, после утверждения отчета на заседании ENSREG Еврокомиссия планирует представить результаты партнерской проверки стресс-тестов БелАЭС на мероприятии 3 июля в Брюсселе, а 5 июля отчет должен быть опубликован (размещен на сайте ENSREG) и направлен белорусской стороне.

Стресс-тесты Белорусской АЭС были проведены в 2016 году во исполнение добровольно принятых Белоруссией обязательств в соответствии с европейской методологией. При этом оценено гипотетическое воздействие на станцию и ее энергоблоки таких природных факторов, как землетрясения, затопления, экстремальные погодные условия и их сочетание, а также последствия сбоев электроснабжения АЭС и потери теплоносителя (воды). На основе проектных параметров станции и систем обеспечения ее безопасности была проведена оценка последствий такого рода событий.

Основные выводы белорусского Национального доклада — системы безопасности Белорусской АЭС разработаны с учетом всесторонне рассмотренных внешних событий, здания, сооружения и оборудование БелАЭС спроектированы в соответствии с действующей нормативной базой, имеются запасы безопасности.

Белорусская АЭС, которая строится рядом с городом Островец в Гродненской области в 50 км от Вильнюса, будет состоять из двух энергоблоков. Для строительства выбран проект АЭС-2006 — типовой российский проект атомной станции нового поколения "три плюс" с улучшенными технико-экономическими показателями, соответствующий самым современным, так называемым "постфукусимским", нормам безопасности, требованиям природоохранного и санитарно-гигиенического законодательства. Пуск первого энергоблока БелАЭС намечен на 2019 год, второго — на 2020 год.

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