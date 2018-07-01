Выводы партнерской проверки стресс-тестов БелАЭС рассмотрят 2 июля

МИНСК, 1 июл — РИА Новости. Отчет об итогах партнерской проверки результатов стресс-тестов Белорусской АЭС (БелАЭС) европейскими регуляторами будет рассмотрен в понедельник, 2 июля, на заседании Группы европейских регуляторов в сфере ядерной безопасности (ENSREG), сообщила в воскресенье пресс-служба МЧС Белоруссии.
В ходе визита в Белоруссию 12-14 июня уполномоченный Европейской группой регулирующих органов ядерной безопасности Совет по партнерской проверке результатов стресс-тестов представил итоги работы европейских экспертов по подготовке отчета о партнерской проверке проекта БелАЭС.
"Второго июля на заседании Группы европейских регуляторов в сфере ядерной безопасности (ENSREG) должен быть рассмотрен и одобрен отчет о результатах партнерской проверки результатов стресс-тестов Белорусской АЭС европейскими регуляторами", — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Стресс-тесты Белорусской АЭС были проведены в 2016 году во исполнение добровольно принятых Белоруссией обязательств в соответствии с европейской методологией. При этом оценено гипотетическое воздействие на станцию и ее энергоблоки таких природных факторов, как землетрясения, затопления, экстремальные погодные условия и их сочетание, а также последствия сбоев электроснабжения АЭС и потери теплоносителя (воды). На основе проектных параметров станции и систем обеспечения ее безопасности была проведена оценка последствий такого рода событий.
Основные выводы белорусского Национального доклада — системы безопасности Белорусской АЭС разработаны с учетом всесторонне рассмотренных внешних событий, здания, сооружения и оборудование БелАЭС спроектированы в соответствии с действующей нормативной базой, имеются запасы безопасности.
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