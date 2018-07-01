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Ядерные технологии
Ядерные технологии

Выводы партнерской проверки стресс-тестов БелАЭС рассмотрят 2 июля

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© РИА Новости / Юлия ЧичеринаУчебно-тренировочный центр на БелАЭС. Архивное фотоУчебно-тренировочный центр на БелАЭС. Архивное фото
© РИА Новости / Юлия Чичерина

МИНСК, 1 июл — РИА Новости. Отчет об итогах партнерской проверки результатов стресс-тестов Белорусской АЭС (БелАЭС) европейскими регуляторами будет рассмотрен в понедельник, 2 июля, на заседании Группы европейских регуляторов в сфере ядерной безопасности (ENSREG), сообщила в воскресенье пресс-служба МЧС Белоруссии.

Строящаяся АЭС неподалеку от города Островец в Белоруссии. Архивное фото
© РИА Новости / Юлия Чичерина
Европейские специалисты подтвердили безопасность Белорусской АЭС
Ранее уполномоченная ENSREG группа экспертов из регулирующих органов ядерной безопасности Австрии, Болгарии, Великобритании, Венгрии, Германии, Франции, Финляндии, Словакии, Швеции, Греции, Словении, Украины, Испании и Литвы изучили белорусский Национальный доклад о стресс-тестах, получили в удаленном режиме дополнительную информацию в ходе вопросов и ответов, а также при посещении Белоруссии и стройплощадки БелАЭС в марте 2018 года, в том числе ключевых объектов и систем безопасности станции.

В ходе визита в Белоруссию 12-14 июня уполномоченный Европейской группой регулирующих органов ядерной безопасности Совет по партнерской проверке результатов стресс-тестов представил итоги работы европейских экспертов по подготовке отчета о партнерской проверке проекта БелАЭС.

"Второго июля на заседании Группы европейских регуляторов в сфере ядерной безопасности (ENSREG) должен быть рассмотрен и одобрен отчет о результатах партнерской проверки результатов стресс-тестов Белорусской АЭС европейскими регуляторами", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Учебно-тренировочный центр Белорусской АЭС. Архивное фото
© РИА Новости / Юлия Чичерина
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По информации пресс-службы, после утверждения отчета на заседании ENSREG Еврокомиссия планирует представить результаты партнерской проверки стресс-тестов БелАЭС на мероприятии 3 июля в Брюсселе, а 5 июля отчет должен быть опубликован (размещен на сайте ENSREG) и направлен белорусской стороне.

Стресс-тесты Белорусской АЭС были проведены в 2016 году во исполнение добровольно принятых Белоруссией обязательств в соответствии с европейской методологией. При этом оценено гипотетическое воздействие на станцию и ее энергоблоки таких природных факторов, как землетрясения, затопления, экстремальные погодные условия и их сочетание, а также последствия сбоев электроснабжения АЭС и потери теплоносителя (воды). На основе проектных параметров станции и систем обеспечения ее безопасности была проведена оценка последствий такого рода событий.

Основные выводы белорусского Национального доклада — системы безопасности Белорусской АЭС разработаны с учетом всесторонне рассмотренных внешних событий, здания, сооружения и оборудование БелАЭС спроектированы в соответствии с действующей нормативной базой, имеются запасы безопасности.

Строительство Белорусской АЭС в Островце. Архивное фото
© РИА Новости / Виктор Толочко
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Поставки топлива на первом энергоблоке БелАЭС начнутся в 2019 году
Белорусская АЭС, которая строится рядом с городом Островец в Гродненской области в 50 км от Вильнюса, будет состоять из двух энергоблоков. Для строительства выбран проект АЭС-2006 — типовой российский проект атомной станции нового поколения "три плюс" с улучшенными технико-экономическими показателями, соответствующий самым современным, так называемым "постфукусимским", нормам безопасности, требованиям природоохранного и санитарно-гигиенического законодательства. Пуск первого энергоблока БелАЭС намечен на 2019 год, второго — на 2020 год.

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Дрова для атомных печей
© РИА Новости, Инфографика
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