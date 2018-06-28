Источник рассказал о сроках подписания контракта на новые ледоколы

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Сроки подписания Росатомом и Объединенной судостроительной корпорацией (ОСК) контракта на строительство двух новых универсальных атомных ледоколов проекта 22220 зависят от решения министерством финансов РФ вопроса о выделении необходимых денег для сооружения этих атомоходов, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуации.

"Сейчас вопрос не к Росатому и к ОСК, а к Минфину", — сказал собеседник агентства.

Ранее глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов сообщил, что ОСК надеется до конца нынешнего года подписать контракт с Росатомом на строительство двух атомных ледоколов проекта 22220. Специалисты неоднократно отмечали, что России для освоения Арктики нужно не менее пяти таких ледоколов.

Универсальные атомные ледоколы проекта 22220 станут самыми большими и мощными в мире. Они нужны для обеспечения российского лидерства в Арктике. Длина судна составит 173,3 метра, ширина — 34 метра, водоизмещение — 33,5 тысячи тонн. Эти ледоколы смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до 3 метров. Они будут обеспечивать проводку судов с углеводородным сырьем с месторождений Ямальского, Гыданского полуостровов и с шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

В Санкт-Петербурге на Балтийском заводе (входит в ОСК) идет строительство трех судов этого проекта: головной ледокол "Арктика" и первый серийный ледокол "Сибирь" спущены на воду, второй серийный атомоход "Урал" пока находится на стапелях. Плановый срок сдачи "Арктики" — в середине 2019 года, "Сибири" — ноябрь 2020-го, "Урала" — ноябрь 2021-го. Бюджетные инвестиции в строительство ледокола "Арктика" составляют 37 миллиардов рублей, в строительство ледоколов "Сибирь" и "Урал" в совокупности составляют 84,4 миллиарда рублей.