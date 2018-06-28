Будущий год в Росатоме станет годом атомного ледокольного флота

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Будущий 2019 год в российской атомной отрасли станет годом атомных ледоколов, такое решение принято в связи с предстоящим 60-летием отечественного атомного ледокольного флота, сообщил заместитель генерального директора ФГУП "Атомфлот" Станислав Головинский.

"На следующий год будет 60 лет, как в Советском Союзе и России существует атомный ледокольный флот. В государственной корпорации "Росатом" приказом ее генерального директора 2019 год объявлен годом атомного ледокольного флота", — сказал Головинский в четверг на первом заседании "Арктического клуба", созданного под эгидой Союза журналистов России для обсуждения основных проблем развития арктического региона.

История отечественного атомного ледокольного флота берет свой отсчет 3 декабря 1959 года. В этот день был принят в эксплуатацию первый в мире атомный ледокол "Ленин". Только с появлением атомного ледокольного флота в 70-е годы XX века Северный морской путь начал обретать очертания национальной транспортной артерии в Арктике. Ввод в эксплуатацию атомного ледокола "Арктика" (1975 год) открыл круглогодичную навигацию в западном секторе Арктики. На этом этапе развития Севморпути ключевую роль сыграло становление Норильского промышленного района и появление на трассе круглогодичного порта Дудинка. Затем были построены ледоколы "Сибирь", "Россия", "Советский Союз", "Таймыр", "Вайгач", "Ямал", "50 лет Победы". Их сооружение и эксплуатация на десятилетия предопределили технологические преимущества СССР и России в атомном судостроении.

В состав российского атомного ледокольного флота в настоящее время входят атомные ледоколы "Ямал", "50 лет Победы", "Таймыр" и "Вайгач", атомный лихтеровоз-контейнеровоз "Севморпуть" и суда технологического обслуживания. Кроме того, сейчас на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге строятся три самых мощных в мире универсальных атомных ледокола проекта 22220 "Арктика", "Сибирь" и "Урал".