Китайская CNNC создает новый ядерный институт для подготовки кадров

ПЕКИН, 21 июн – РИА Новости. Китайская национальная ядерная корпорация (CNNC) создаст новый ядерный институт с магистерскими и докторскими программами, чтобы решить проблему с сильной нехваткой кадров в атомной промышленности страны, пишет газета South China Morning Post.
Сообщается, что CNNC подписала соглашение о стратегическом сотрудничестве с правительством города Тяньцзинь, которое предполагает учреждение нового ядерного института с магистерскими и докторскими программами. Соглашение подразумевает, что Тяньцзинь станет главной технологической базой для компании.
В 2012 году CNNC заявляла, что хочет учредить "корпоративный университет", чтобы готовить кадры и заполнить пробел в нехватке специалистов в атомной промышленности страны.
По заявлению главы Китайского института атомной энергии Вань Гана, лишь 20% из 2300 выпускников, нанятых компанией работу, обучались на специальностях, имеющих отношение к атомной сфере. По его словам, существующие образовательные программы не могут удовлетворить запрос в специалистах в таких сферах как ядерный синтез и обогащение урана.
Эксперты отмечают, что нехватка квалифицированных кадров может стать угрозой для безопасности атомной энергетики страны.