Китайская CNNC создает новый ядерный институт для подготовки кадров

ПЕКИН, 21 июн – РИА Новости. Китайская национальная ядерная корпорация (CNNC) создаст новый ядерный институт с магистерскими и докторскими программами, чтобы решить проблему с сильной нехваткой кадров в атомной промышленности страны, пишет газета South China Morning Post.

Сообщается, что CNNC подписала соглашение о стратегическом сотрудничестве с правительством города Тяньцзинь, которое предполагает учреждение нового ядерного института с магистерскими и докторскими программами. Соглашение подразумевает, что Тяньцзинь станет главной технологической базой для компании.

В 2012 году CNNC заявляла, что хочет учредить "корпоративный университет", чтобы готовить кадры и заполнить пробел в нехватке специалистов в атомной промышленности страны.

По заявлению главы Китайского института атомной энергии Вань Гана, лишь 20% из 2300 выпускников, нанятых компанией работу, обучались на специальностях, имеющих отношение к атомной сфере. По его словам, существующие образовательные программы не могут удовлетворить запрос в специалистах в таких сферах как ядерный синтез и обогащение урана.

Развитие атомной промышленности критически важно для Китая в связи с усилиями властей по сокращению зависимости от энергостанций на угле. По сообщениям китайских СМИ, по состоянию на ноябрь прошлого года, в Китае в коммерческом использовании находились 37 энергоблоков, еще 19 – на стадии строительства.

Эксперты отмечают, что нехватка квалифицированных кадров может стать угрозой для безопасности атомной энергетики страны.