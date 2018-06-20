МУРМАНСК, 20 июн — РИА Новости. Сроки зимне-весенней навигации ледоколов Росатомфлота будут увеличены как минимум на первую декаду июля впервые за четыре года из-за тяжелой ледовой обстановки, сообщили журналистам в отделе коммуникаций Росатомфлота.

"Тяжелая ледовая обстановка, сложившаяся в настоящее время в акватории Северного морского пути, стала причиной продления зимне-весенней навигации атомных ледоколов ФГУП "Атомфлот", — сообщили в компании. Отмечается, что впервые за четыре года на морском канале в баре Обской губы образовался неподвижный лед — припай, вскрытие которого парализовало самостоятельное движение судов.

"Глобальное потепление, о котором так долго говорили, похоже, немного отступило, и мы возвращаемся к стандартам работы 80-90-х годов. Ледовая обстановка стала гораздо сложнее: газовозы и танкеры стоят", — приводятся в сообщении слова директора по судоходству ФГУП "Атомфлот" Андрея Смирнова.

Он отметил, что партнеры компании уже подали заявку на продление договора по ледокольному обеспечению, и сроки зимне-весенней навигации будут увеличены, как минимум, на первую декаду июля".

По данным отдела коммуникаций, в Обской губе работают два мелкосидящих атомных ледокола Росатомфлота — "Таймыр" и "Вайгач". Экипажам атомоходов предстоит вывод судов из "ледового плена". В порту Сабетта работы по сопровождению танкеров и газовозов возьмут на себя суда "Портофлота" ФГУП "Атомфлот": буксир ледового класса "Тамбей" и ледокольный буксир "Юрибей". Вместе с ними постановку и отвод от причалов будет осуществлять ледокол "Москва". В конце июня к команде "Портофлота" присоединится буксир ледового класса "Пур".