Рябков рассказал, при каких условиях реформа МАГАТЭ станет возможной

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Россия убеждена, что реформа системы гарантий МАГАТЭ возможна только при полной деполитизации процесса, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы убеждены, что необходимо последовательно укреплять систему гарантий МАГАТЭ, прежде всего за счёт постепенной универсализации дополнительного протокола… При этом реформы, модификации и революция гарантий были бы оправданы только в том случае, если сама система останется эффективной, деполитизированной, технически обоснованной, понятной для государств-членов", — сказал Рябков, выступая на конференции "50 лет со дня открытия для подписания Договора о нераспространении ядерного оружия: достижения, вызовы и перспективы".

По его словам, "внедрение в процесс осуществления гарантий субъективных элементов, как мы полагаем, неизбежно повлечёт неустойчивость контрольного механизма МАГАТЭ к политической конъюнктуре".

"А это будет означать размывание фундаментального принципа невмешательства во внутренние дела государств", — добавил Рябков.