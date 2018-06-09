Путин обсуждает с президентом Узбекистана планы строительства АЭС

ЦИНДАО, 9 июн — РИА Новости. Лидеры РФ и Узбекистана обсуждают планы по строительству АЭС. О планах совместного строительства атомной электростанции в ходе беседы с президентом России Владимиром Путиным заявил узбекский лидер Шавкат Мирзиёев.

"По итогам года у нас намечаются очень большие крупные проекты. В мирном атоме — строительство атомной электростанции, — сказал он. — Если мы сегодня с вами проговорим, мы наметили (планы), мы с (гендиректором Росатома) Алексеем Лихачевым встречались не один раз, все вопросы конкретизировали, и при вашей поддержке, я тоже думаю, это будет стратегическим направлением нашего сотрудничества".