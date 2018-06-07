В Иране рассказали о ситуации вокруг ядерной сделки и АЭС "Бушер"

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Ситуация с ядерной сделкой не повлияет на строительство двух энергоблоков АЭС "Бушер" в Иране, осуществляемом совместно с российской госкорпорацией "Росатом", заявил вице-президент и глава Организации атомной энергетики Ирана (ОАЭИ) Али Акбар Салехи.

"Если ядерная сделка будет отменена, строительство этих электростанций не столкнется с проблемами", — заявил он телекомпании IRIB, говоря о строительстве второго и третьего блоков атомной электростанции в Бушере.

"Росатом" построит в Иране два новых блока АЭС "Бушер". Контракт на их строительство (проект АЭС "Бушер-2") РФ и Иран подписали в ноябре 2014 года. На блоках №2 и №3 будут работать реакторные установки российского проекта ВВЭР-1000, отвечающие самым высоким, так называемым "постфукусимским", требованиям безопасности.

Ситуация вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) обострилась после того, как 8 мая президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году.