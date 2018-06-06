Росатом приобретает портфельную компанию Роснано по углеволокну

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Компания UMATEX (дивизион "Перспективные материалы и технологии" госкорпорации "Росатом") и "Роснано" подписали договор купли-продажи акций портфельной компании "Роснано" "Препрег-СКМ", сообщила в среду пресс-служба UMATEX.

"В рамках сделки c 4 июня 2018 года операционное управление АО "Препрег-СКМ" перешло UMATEX. Сделка завершится в октябре 2018 года. "Роснано" реализовало акции АО "Препрег-СКМ". Покупателем 100% акций выступил UMATEX", — говорится в сообщении.

"Сделка направлена на консолидацию активов основных производственных переделов полимерных композиционных материалов – создания углеродного волокна и полуфабрикатов на его основе – тканей и препрегов для использования в стратегических отраслях промышленности", — пояснил генеральный директор UMATEX Александр Тюнин, слова которого приводятся в сообщении.

По словам Тюнина, приобретение "Препрег-СКМ" позволит UMATEX обеспечить внедрение углеродного волокна собственного производства, переработанного в ткани и препреги, в конструкции изделий авиационной техники, судостроение, автомобилестроение, ветроэнергетику, строительство, производство спортивного инвентаря, а также повысить управляемость ценообразования, ускорить процесс импортозамещения и увеличить экспортный потенциал композитных материалов.

"Препрег-СКМ" — ведущий российский разработчик, производитель и поставщик композиционных материалов на основе тканей из углеродных волокон и различных типов полимерных связующих. Компания обладает единственным в России крупносерийным промышленным производством углеродных тканей и препрегов. Ключевыми рынками для препрегов в России являются авиация, судостроение, системы внешнего армирования для строительной отрасли, а также спортивные товары. Основное направление экспортных продаж – судостроение и автомобилестроение. Продукция компании представлена в 17 странах, в том числе Германии, Австрии, Индии, Турции. Группа "Роснано" являлась стратегическим инвестором проекта с 2009 года.

UMATEX Group включает в себя единственные в России промышленные производства углеродного волокна (УВ): "Алабуга-Волокно" в Республике Татарстан, "Аргон" в Саратовской области, "ЗУКМ" в Челябинске, два торговых дома в Чехии и Китае.