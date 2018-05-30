МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Россия готова вернуться к проекту строительства в Болгарии АЭС "Белене", если София примет решение о ее сооружении, заявил в среду президент РФ Владимир Путин.

"Обстоятельно обсудили взаимодействие в атомной энергетике… Российская сторона готова вернуться и к идее реализации проекта строительства АЭС "Белене", разумеется, если болгарское руководство примет соответствующее решение, и, само собой разумеется, на рыночных основаниях", — сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым.