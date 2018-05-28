Росэнергоатом отметил повышение безопасности при эксплуатации АЭС в России

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Уровень безопасности при эксплуатации российских атомных электростанций в 2017 году повысился по сравнению с 2016 годом, следует из годового отчета АО "Концерн "Росэнергоатом" (оператор всех российских АЭС, входит в электроэнергетический дивизион госкорпорации "Росатом").

"Состояние безопасности действующих АЭС в 2017 году по сравнению с 2016 годом имеет положительные тенденции", — говорится в отчете.

Отмечается, что на АЭС в России в минувшем году не было инцидентов, сопровождающихся радиационными последствиями, аварий и инцидентов, произошедших на зарегистрированных опасных производственных объектах Росэнергоатома, отказов элементов систем безопасности, которые могли привести к потере функций безопасности, а также нарушений выше уровня "1" по международной шкале ядерных событий INES. К событиям уровня "1" по этой шкале относятся аномальные ситуации, выходящие за пределы допустимого при эксплуатации.

В 2017 году на российских АЭС более чем в два раза снизилось среднее количество неплановых, вызванных срабатыванием автоматической защиты, остановок атомных энергоблоков. Этот показатель, характеризующий безопасность эксплуатации АЭС, на атомных станциях в России по-прежнему остается ниже, чем на АЭС за рубежом.

В состав "Росэнергоатома" входят все 10 АЭС России, которые наделены статусом филиалов концерна, а также предприятия, обеспечивающие деятельность генерирующей компании. В общей сложности на АЭС России в эксплуатации находятся 35 энергоблоков суммарной установленной мощностью 27,9 ГВт.