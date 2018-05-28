"Росэнергоатом" займется сервисным обслуживанием АЭС "Аккую" в Турции

Долина Аккую в Турции, где должна быть построена АЭС. Архивное фото

Долина Аккую в Турции, где должна быть построена АЭС. Архивное фото

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. АО "Концерн Росэнергоатом" (оператор всех российских АЭС, входит в электроэнергетический дивизион госкорпорации "Росатом") в 2017 году подписал контракт на сервисное обслуживание АЭС "Аккую", которая будет строиться в Турции с участием России, следует из годового отчета концерна за 2017 год.

В числе ключевых событий 2017 года по направлению "Сервис АЭС за рубежом" обозначено "подписание контракта на сервисное обслуживание АЭС "Аккую" (Турция)". Сервисные услуги атомным станциям, построенным по российским проектам, предоставляет АО "Русатом Сервис" (входит в "Росэнергоатом").

Строительство блока №1 АЭС "Аккую" началось 3 апреля нынешнего года. Проект этой атомной станции включает четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200 поколения "3+", соответствующими самым высоким, так называемым "постфукусимским", стандартам безопасности. Мощность каждого энергоблока составит 1200 МВт. Стоимость проекта — порядка 20 миллиардов долларов.

"Аккую" — первый в мире проект АЭС, реализуемый по модели BOO ("build-own-operate", "строй-владей-эксплуатируй"). В соответствии с этой моделью Россия построит станцию, будет ею владеть и ее эксплуатировать.