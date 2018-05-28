"Росэнергоатом" займется сервисным обслуживанием АЭС "Аккую" в Турции

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. АО "Концерн Росэнергоатом" (оператор всех российских АЭС, входит в электроэнергетический дивизион госкорпорации "Росатом") в 2017 году подписал контракт на сервисное обслуживание АЭС "Аккую", которая будет строиться в Турции с участием России, следует из годового отчета концерна за 2017 год.
Строительство блока №1 АЭС "Аккую" началось 3 апреля нынешнего года. Проект этой атомной станции включает четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200 поколения "3+", соответствующими самым высоким, так называемым "постфукусимским", стандартам безопасности. Мощность каждого энергоблока составит 1200 МВт. Стоимость проекта — порядка 20 миллиардов долларов.
"Аккую" — первый в мире проект АЭС, реализуемый по модели BOO ("build-own-operate", "строй-владей-эксплуатируй"). В соответствии с этой моделью Россия построит станцию, будет ею владеть и ее эксплуатировать.