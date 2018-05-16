В "Росатоме" оценили работу иранских коллег на стройке АЭС "Бушер-2"

СОЧИ, 16 мая — РИА Новости. Иранские специалисты качественно выполнили предварительные, но при этом отличавшиеся технологической сложностью работы по обеспечению сейсмической безопасности будущей второй очереди АЭС "Бушер", сообщил в интервью РИА Новости на форуме "Атомэкспо-2018" президент инжинирингового дивизиона госкорпорации "Росатом" группы компаний ASE Валерий Лимаренко.
Он отметил, что иранские компании обладают высокими компетенциями в этой области, что стало основой для победы иранского подрядчика в международном открытом тендере на производство работ по укреплению грунтов.
"Уверены, что иранский субподрядчик с честью выполнит взятые обязательства и произведет укрепление грунтов качественно и в намеченные сроки. Об этом свидетельствует и то, что субподрядчик получил хорошие результаты на опытном участке и уже приступил к укреплению грунтов под основными зданиями реакторного отделения блока №2", — добавил Лимаренко.
Контракт на строительство двух новых блоков АЭС "Бушер" (проект АЭС "Бушер-2") РФ и Иран подписали в ноябре 2014 года. На блоках №2 и 3 будут работать реакторные установки российского проекта ВВЭР-1000, отвечающие самым высоким, так называемым "постфукусимским", требованиям безопасности. Генеральный подрядчик — АО "Атомстройэкспорт", генеральный проектировщик — АО "Атомэнергопроект" (обе компании входят в группу ASE).
Стоимость проекта "Бушер-2", по данным иранской стороны, составит порядка 10 миллиардов долларов, а его реализация, как ожидается, займет 10 лет. Торжественная церемония начала проекта "Бушер-2" состоялась 10 сентября 2016 года.
Организатор "Атомэкспо-2018" — госкорпорация "Росатом". Генеральный информационный партнер форума — агентство РИА Новости (флагманский ресурс МИА "Россия сегодня").