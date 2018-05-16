В "Росатоме" оценили работу иранских коллег на стройке АЭС "Бушер-2"

СОЧИ, 16 мая — РИА Новости. Иранские специалисты качественно выполнили предварительные, но при этом отличавшиеся технологической сложностью работы по обеспечению сейсмической безопасности будущей второй очереди АЭС "Бушер", сообщил в интервью РИА Новости на форуме "Атомэкспо-2018" президент инжинирингового дивизиона госкорпорации "Росатом" группы компаний ASE Валерий Лимаренко.

"Проведенные инженерные изыскания показали высокие сейсмические показатели площадки АЭС "Бушер". Но мы считаем обеспечение безопасности сооружаемых объектов атомной энергетики своим приоритетом. С этой целью был выработан и сейчас реализуется комплекс сложных технических и проектных решений. Одним из них является укрепление грунтов под основными зданиями сооружаемой станции. Мы используем здесь самые передовые технологии и мировой опыт", — сказал Лимаренко.

Он отметил, что иранские компании обладают высокими компетенциями в этой области, что стало основой для победы иранского подрядчика в международном открытом тендере на производство работ по укреплению грунтов.

"Уверены, что иранский субподрядчик с честью выполнит взятые обязательства и произведет укрепление грунтов качественно и в намеченные сроки. Об этом свидетельствует и то, что субподрядчик получил хорошие результаты на опытном участке и уже приступил к укреплению грунтов под основными зданиями реакторного отделения блока №2", — добавил Лимаренко.

Контракт на строительство двух новых блоков АЭС "Бушер" (проект АЭС "Бушер-2") РФ и Иран подписали в ноябре 2014 года. На блоках №2 и 3 будут работать реакторные установки российского проекта ВВЭР-1000, отвечающие самым высоким, так называемым "постфукусимским", требованиям безопасности. Генеральный подрядчик — АО "Атомстройэкспорт", генеральный проектировщик — АО "Атомэнергопроект" (обе компании входят в группу ASE).

Стоимость проекта "Бушер-2", по данным иранской стороны, составит порядка 10 миллиардов долларов, а его реализация, как ожидается, займет 10 лет. Торжественная церемония начала проекта "Бушер-2" состоялась 10 сентября 2016 года.

Организатор "Атомэкспо-2018" — госкорпорация "Росатом". Генеральный информационный партнер форума — агентство РИА Новости (флагманский ресурс МИА "Россия сегодня").