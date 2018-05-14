Лихачев рассказал на "Атомэкспо" о планах по развитию атомной энергетики

СОЧИ, 14 мая – РИА Новости. Строительство больших объемов новых атомных мощностей, необходимых для достижения целей Парижского соглашения по климату, станет вызовом для мировой атомной отрасли, считает генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
Выступая на пленарном заседании десятого международного форума "Атомэкспо-2018", Лихачев рассказал о своем видении путей развития атомной энергетики в ближайшем будущем.
По словам Лихачева, для выполнения обязательств по Парижскому соглашению надо ежегодно строить по 20 гигаватт атомных мощностей в год. "Если 20 гигаватт в год — то стройка (АЭС) это уже не подвиг, стройка — это уже не прорыв одной-двух корпораций, это конвейер, это рутина, это должно стать привычным делом. И это огромный вызов, он стоит перед "Росатомом" на уровне судьбоносного. Но я могу сделать сегодня вывод, что так же жестко он стоит перед всей мировой атомной отраслью", — сказал Лихачев.
Для решения этой задачи необходимо объединение усилий разных стран и создание альянсов между ведущими игроками атомного рынка, добавил Лихачев.
По расчетам специалистов, для того чтобы обеспечить климатическую стабильность за счет сокращения выбросов парниковых газов, необходимо, в частности, увеличить совокупный объем атомной генерации в мире с нынешних 390 гигаватт до 930 гигаватт к 2050 году. Установленная электрическая мощность одного крупного энергоблока АЭС сейчас составляет порядка одного гигаватта.
На снимках можно увидеть подписание соглашения между Россией и Ираном о строительстве новых атомных энергоблоков, заключение меморандума между Россией и Японией о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии, подписание документов о сооружении в Индии с участием России до 25 атомных энергоблоков.
Главы России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии начала строительства первого энергоблока атомной электростанции "Аккую" (3 апреля 2018 года). "Аккую" — первый в мире проект АЭС, реализуемый по модели BOO ("build-own-operate"), в соответствии с которой Россия построит станцию, будет ею владеть и ее эксплуатировать.
Строительство первого и второго блоков Тяньваньской АЭС в китайском городе Ляньюнган (10 мая 2002 года). Тяньваньская АЭС — самый крупный объект российско-китайского экономического сотрудничества. Пуск первых двух энергоблоков состоялся в 2007 году Спустя 10 лет запустили энергоблок №3. На 2018 год намечен пуск энергоблока №4 Тяньваньской АЭС.
Представители России и Японии в декабре 2016 года подписали меморандум о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии. На фото: президент России Владимир Путин, генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев, министр образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии Хирокадзу Мацуно и министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко.
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