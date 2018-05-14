СОЧИ, 14 мая – РИА Новости. Позитивный опыт Росатома, который раньше других отечественных компаний уловил, что гуманитарная составляющая в любом бизнесе играет все большую роль, нужно использовать в рамках интеграции экономики РФ, рассказала РИА Новости член Совета Федерации Любовь Глебова.
"Связка между экономическим эффектом от человеческого участия уже налицо во всех технологиях жизни западного мира. Мы обсуждаем это уже три года подряд… Росатом вовлекает людей в совместную деятельность. Люди становятся сами частью Росатома… Именно на примере Росатома этот вопрос рассматривался на комиссии правительства РФ по вопросам интеграции экономики России в международном пространстве. Этот опыт получил большое одобрение, было дано поручение, сейчас оно находится в процессе исполнения, разрабатывается концепция гуманитарного сопровождения и расширения бизнес-участия России на международном рынке", — заявила Глебова.
Она подчеркнула, что госкорпорация уже много лет ведет отдельную социальную политику в тех городах, где атомная отрасль является градообразующей.
"В городах Росатома у нас самые интересные образовательные программы. У Росатома есть в своих городах свои программы поддержки многодетных семей, поддержки рождаемости, формирования сегмента дошкольного воспитания, сегмента отбора талантливых ребят в школе. У них, безусловно, широкая система подготовки профессиональных кадров. В этом смысле я считаю, что существует система на примере работы Росатома в городах присутствия, которая сегодня стала основой деятельности Росатома уже в других странах. Они приходят со своим участием в людях, и этим они привлекательны для других стран, в этом их успех", — резюмировала Глебова.
На снимках можно увидеть подписание соглашения между Россией и Ираном о строительстве новых атомных энергоблоков, заключение меморандума между Россией и Японией о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии, подписание документов о сооружении в Индии с участием России до 25 атомных энергоблоков.
Главы России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии начала строительства первого энергоблока атомной электростанции "Аккую" (3 апреля 2018 года). "Аккую" — первый в мире проект АЭС, реализуемый по модели BOO ("build-own-operate"), в соответствии с которой Россия построит станцию, будет ею владеть и ее эксплуатировать.
Строительство первого и второго блоков Тяньваньской АЭС в китайском городе Ляньюнган (10 мая 2002 года). Тяньваньская АЭС — самый крупный объект российско-китайского экономического сотрудничества. Пуск первых двух энергоблоков состоялся в 2007 году Спустя 10 лет запустили энергоблок №3. На 2018 год намечен пуск энергоблока №4 Тяньваньской АЭС.
Представители России и Японии в декабре 2016 года подписали меморандум о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии. На фото: президент России Владимир Путин, генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев, министр образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии Хирокадзу Мацуно и министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко.
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