СОЧИ, 14 мая – РИА Новости. Позитивный опыт Росатома, который раньше других отечественных компаний уловил, что гуманитарная составляющая в любом бизнесе играет все большую роль, нужно использовать в рамках интеграции экономики РФ, рассказала РИА Новости член Совета Федерации Любовь Глебова.

"Связка между экономическим эффектом от человеческого участия уже налицо во всех технологиях жизни западного мира. Мы обсуждаем это уже три года подряд… Росатом вовлекает людей в совместную деятельность. Люди становятся сами частью Росатома… Именно на примере Росатома этот вопрос рассматривался на комиссии правительства РФ по вопросам интеграции экономики России в международном пространстве. Этот опыт получил большое одобрение, было дано поручение, сейчас оно находится в процессе исполнения, разрабатывается концепция гуманитарного сопровождения и расширения бизнес-участия России на международном рынке", — заявила Глебова.

Она подчеркнула, что госкорпорация уже много лет ведет отдельную социальную политику в тех городах, где атомная отрасль является градообразующей.

"В городах Росатома у нас самые интересные образовательные программы. У Росатома есть в своих городах свои программы поддержки многодетных семей, поддержки рождаемости, формирования сегмента дошкольного воспитания, сегмента отбора талантливых ребят в школе. У них, безусловно, широкая система подготовки профессиональных кадров. В этом смысле я считаю, что существует система на примере работы Росатома в городах присутствия, которая сегодня стала основой деятельности Росатома уже в других странах. Они приходят со своим участием в людях, и этим они привлекательны для других стран, в этом их успех", — резюмировала Глебова.

Организатор "Атомэкспо-2018" — госкорпорация "Росатом". Генеральный информационный партнер форума — агентство РИА Новости (флагманский ресурс МИА "Россия сегодня").