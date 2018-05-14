Атомная энергетика стала драйвером устойчивого развития, заявил Кириенко

СОЧИ, 14 мая — РИА Новости. Атомная энергетика стала драйвером устойчивого развития государств, способствуя прогрессу глобального энергобаланса на основе современных экологически чистых источников энергии, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ, председатель наблюдательного совета Росатома Сергей Кириенко, возглавлявший российскую атомную отрасль в 2005–2016 годах.

Выступая на пленарном заседании десятого международного форума "Атомэкспо-2018", Кириенко отметил, что за последние десять лет в мире введено в эксплуатацию 52 новых атомных энергоблока, на стадии строительства находится еще 59 новых блоков в 17 странах мира, а суммарная мощность атомной генерации выросла за это время более чем на 23 ГВт.

"Как минимум, это означает, что парк мировых АЭС за десять лет позволил предотвратить выброс в атмосферу около 20 миллиардов тонн углекислого газа", — сказал Кириенко. "Что еще более важно, за это время мы не стояли на месте, а развивались в будущее, создавали новые проекты и технологии, с которыми сейчас самое время выходить на всеобщее обозрение для обеспечения развития энергобаланса и современных экологических источников энергии", — добавил он.

По словам Кириенко, именно атомная энергетика позволяет обеспечить население доступной и притом экологически чистой энергией, дает импульс для развития новых технологий, науки, медицины, промышленности. "Атомная энергетика — это драйвер устойчивого развития", — резюмировал Кириенко.

Организатор "Атомэкспо-2018" — госкорпорация "Росатом". Генеральный информационный партнер форума — агентство РИА Новости (флагманский ресурс МИА "Россия сегодня").

