Россия и Чили будут развивать сотрудничество по мирному атому

СОЧИ, 14 мая – РИА Новости. Региональный центр "Росатом Латинская Америка" и Чилийская комиссия по атомной энергии в ходе форума "Атомэкспо-2018" в Сочи подписали в понедельник меморандум о взаимопонимании по различным аспектам мирного использования атомной энергии.

Меморандум направлен на содействие взаимному сотрудничеству в области мирного использования атомной энергии, включая модернизацию и продление срока службы исследовательских реакторов в Чили. Стороны также готовы развивать партнерство в применении радиационных технологий в сферах медицины, сельского хозяйства, науки и других смежных областях.

Отдельным направлением сотрудничества обозначено развитие и применение литиевых технологий для энергетики, в том числе совместное производство катодных материалов, аккумуляторных батарей и другой продукции на основе лития и его соединений.

Для определения конкретных совместных проектов стороны создадут совместные рабочие группы.

Организатор "Атомэкспо-2018" — госкорпорация "Росатом". Генеральный информационный партнер форума — агентство РИА Новости (флагманский ресурс МИА "Россия сегодня").