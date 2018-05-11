Эксперты обсудят проблему хранения радиоактивных отходов в Киргизии

БИШКЕК, 11 мая — РИА Новости. Эксперты из ряда международных организаций и стран, в том числе России, обсудят в Бишкеке вопросы хранения в Киргизии радиоактивных отходов, сообщила в пятницу МЧС республики.

"Международная конференция "Урановые хвостохранилища в Центральной Азии: совместные усилия по снижению рисков" состоится в Бишкеке 17 мая с участием ведущих экспертов из некоторых стран мира и международных организаций", — говорится в сообщении.

В ходе встречи представители правительств Киргизии, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, России, депутаты Европарламента, представители МАГАТЭ, ООН, Евросоюза, Всемирного банка, Азиатского банка развития и других организаций, включая "Росатом", будут искать способы оказания поддержки киргизской стороне в вопросе проведения рекультивации хранилищ радиоактивных отходов.

"Цель мероприятия заключается в обсуждении проблем урановых хвостохранилищ в Центральной Азии в национальном и региональном аспектах и итогов проделанной работы, а также продвижение резолюции Генеральной Ассамблеи ООН "О роли международного сообщества по предотвращению радиационной угрозы в Центральной Азии", — отмечается в сообщении министерства.

На территории Киргизии с советских времен остались 38 крупных хранилищ отходов уранового производства, объем которых составляет около 13,35 миллиона кубометров, а также несколько десятков более мелких отвалов. На многих из них из-за отсутствия в бюджете страны финансовых средств необходимые восстановительные работы не проводились со времен развала Советского Союза.

По оценке местных экспертов из государственного агентства по охране окружающей среды и лесного хозяйства, ситуация усугубляется тем, что большинство таких хранилищ расположены в районах высокой сейсмической активности, схода оползней, селей и паводков. В связи с этим любое из этих природных ЧП может привести к разрушению хвостохранилищ, что чревато печальными экологическими последствиями для всей Центральной Азии.

Все новости Киргизии читайте на сайте Sputnik Кыргызстан >>