На "Атомэкспо-2018" обсудят глобальное научное сотрудничество

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Вопросы глобального научного сотрудничества для развития атомной энергетики будут обсуждаться на предстоящем 14-16 мая в Сочи десятом международном форуме "Атомэкспо-2018", сообщила пресс-служба научного дивизиона госкорпорации "Росатом".

"Ведущие мировые эксперты, представители российской атомной отрасли и глобальных компаний обсудят вопросы научного взаимодействия в ходе круглого стола "Международное научное сотрудничество и передовая исследовательская инфраструктура – основа инновационного развития атомной энергетики", — говорится в сообщении.

Участники мероприятия обсудят форматы международного научного сотрудничества и факторы, влияющие на успех, на примере проектов международного центра исследований, который будет создан на базе строящегося в России самого мощного в мире многоцелевого исследовательского ядерного реактора на быстрых нейтронах МБИР, проекта по созданию международного термоядерного реактора ИТЭР, Европейского центра по исследованию ионов и антипротонов FAIR и других.

На круглом столе запланированы выступления специального представителя Росатома по международным и научно-техническим проектам Вячеслава Першукова, генерального директора Агентства по ядерной энергетике Организации по экономическому сотрудничеству и развитию Уильяма Мэгвуда, председателя ученого совета проекта FAIR Сибажи Раха, руководителя проектного офиса проекта ITER Альфреда Ханс-Генриха и других.

Форум "Атомэкспо", ежегодно проходящий в России с 2009 года, — крупнейшая выставочная и деловая площадка для проведения встреч и переговоров мировых лидеров атомной энергетики. Организатор форума — госкорпорация "Росатом". Генеральный информационный партнер "Атомэкспо-2018" — агентство РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня".