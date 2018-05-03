Регулятор дал оценку инцидент с утечкой в ядерной части реактора в Бельгии

БРЮССЕЛЬ, 3 мая — РИА Новости, Александр Шишло. Бельгийское федеральное агентство по ядерной безопасности (AFCN) классифицировало как нулевой инцидент с утечкой в системе охлаждения реактора на АЭС "Дул" в бельгийской Фландрии, о которой сообщила в субботу компания-оператор Engie-Electrabel.
По данным агентства Belga, утечка была обнаружена в ядерной части первого энергоблока АЭС "Дул", который был внепланово отключен 23 апреля для профилактических работ в системе охлаждения. В связи с ремонтными работами перезапуск реактора ожидается не ранее 1 октября.
АЭС "Дул" является одной из старейших в Европе: она была запущена в 1974 году. В 2012 году в результате ультразвуковой проверки реакторов были выявлены тысячи трещин на корпусе одного из энергоблоков, тем не менее, после проведенной экспертизы он был перезапущен.
В связи с аварией на японской АЭС "Фукусима" в 2011 году власти Бельгии приняли решение закрыть все атомные станции страны до 2025 года.