МЧС Белоруссии опровергло слухи о крупном пожаре на строящейся БелАЭС

МИНСК, 25 апр – РИА Новости. МЧС Белоруссии опровергло сообщение о пожаре, который якобы произошел в феврале на строящейся Белорусской АЭС.
"Пожара не было, в тот день было короткое замыкание силового кабеля, который ведет к башенному крану, без последующего горения. Соответственно, мы ничего не ликвидировали", — сказал РИА Новости в среду официальный представитель ведомства Виталий Новицкий.
В информационном центре Белорусской АЭС РИА Новости сообщили, что в настоящее время изучают информацию о якобы произошедшем пожаре. "Мы ознакомились с этой публикацией. Проверяем достоверность информации", — сказал представитель инфоцентра. Там отметили, что официальный комментарий администрация станции подготовит и распространит чуть позже.
На БелАЭС также опровергли сообщение о пожаре с повреждением оборудования. Как говорится в официальном сообщении администрации БелАЭС, "17 февраля 2018 года в 13.20 произошло короткое замыкание на временном силовом кабеле, обеспечивающем электроснабжение башенного крана и проложенном на наружной бетонной стене одного из строящихся зданий".
"В результате короткого замыкания произошло повреждение изоляции указанного кабеля без последующего горения… Информация о якобы "большом пожаре" с повреждением значительного количества дорогостоящего оборудования не соответствует действительности", — отметили в отделе информации и общественных связей.
Литва предъявляет претензии к БелАЭС практически с момента принятия Минском решения о ее строительстве, заявляя, что станция якобы не будет достаточно безопасной. Белоруссия настаивает, что АЭС будет соответствовать самым высоким стандартам безопасности.
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