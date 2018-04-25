МЧС Белоруссии опровергло слухи о крупном пожаре на строящейся БелАЭС

МИНСК, 25 апр – РИА Новости. МЧС Белоруссии опровергло сообщение о пожаре, который якобы произошел в феврале на строящейся Белорусской АЭС.

Ранее в среду оппозиционная Объединенная гражданская партия распространила сообщение активиста антиядерного движения о том, что 17 февраля 2018 года на строящейся АЭС в Белоруссии произошел крупный пожар. Активист Николай Уласевич со ссылкой на очевидцев, видевших пожарные расчеты, утверждал, что инцидент произошел "в электрощитовой аварийной системы защиты реактора во время пробного испытательного запуска оборудования аварийной системы защиты реактора", в результате чего щитовая выгорела полностью, огнем было повреждено большое количество мощных электрокабелей. Он заявил, что полностью работы по устранению последствий пожара еще не завершены.

"Пожара не было, в тот день было короткое замыкание силового кабеля, который ведет к башенному крану, без последующего горения. Соответственно, мы ничего не ликвидировали", — сказал РИА Новости в среду официальный представитель ведомства Виталий Новицкий.

В информационном центре Белорусской АЭС РИА Новости сообщили, что в настоящее время изучают информацию о якобы произошедшем пожаре. "Мы ознакомились с этой публикацией. Проверяем достоверность информации", — сказал представитель инфоцентра. Там отметили, что официальный комментарий администрация станции подготовит и распространит чуть позже.

На БелАЭС также опровергли сообщение о пожаре с повреждением оборудования. Как говорится в официальном сообщении администрации БелАЭС, "17 февраля 2018 года в 13.20 произошло короткое замыкание на временном силовом кабеле, обеспечивающем электроснабжение башенного крана и проложенном на наружной бетонной стене одного из строящихся зданий".

"В результате короткого замыкания произошло повреждение изоляции указанного кабеля без последующего горения… Информация о якобы "большом пожаре" с повреждением значительного количества дорогостоящего оборудования не соответствует действительности", — отметили в отделе информации и общественных связей.

Белорусская АЭС, строящаяся рядом с городом Островец в Гродненской области в 50 километрах от Вильнюса, будет состоять из двух энергоблоков. Для ее строительства выбран проект АЭС-2006 — типовой российский проект атомной станции нового поколения "3 плюс" с улучшенными технико-экономическими показателями, соответствующий самым современным, так называемым "постфукусимским", нормам безопасности, требованиям природоохранного и санитарно-гигиенического законодательства. Первый энергоблок Белорусской АЭС планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году, второй — в 2020 году.

Литва предъявляет претензии к БелАЭС практически с момента принятия Минском решения о ее строительстве, заявляя, что станция якобы не будет достаточно безопасной. Белоруссия настаивает, что АЭС будет соответствовать самым высоким стандартам безопасности.

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