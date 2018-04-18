Программу сотрудничества РАН и "Росатома" сформулируют в ближайшее время

ПАРИЖ, 18 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Программа сотрудничества между Российской академией наук (РАН) и госкорпорацией "Росатом" будет сформулирована в ближайшее время, сообщил РИА Новости президент РАН Александр Сергеев в ходе визита в Париж.

Ранее в апреле "Росатом" провел отраслевую научную конференцию, на которой обсуждались перспективы развития науки на предприятиях и в организациях госкорпорации.

"Этот форум был организован "Росатомом" именно для того, чтобы привлечь российскую фундаментальную науку к обновлению научно-технического задела для отраслевой науки, прикладных исследований, которые делаются в "Росатоме". Это очень интересное мероприятие, потому что одна из существенных проблем, которая есть и в российской науке и везде в мире — это то, каким образом и как быстро те достижения, которые получаются в области фундаментальной науки, превращать в конкретные результаты и для рыночной экономики, и для нужд общества", — сказала президент РАН.

Он отметил, что "всегда говорили о том, что нам необходимо преодолевать тот участок развития, когда мы достижения фундаментальных наук ставим именно на службу отраслевой науки".

"У нас даже был такой образ: мы называли это "долиной смерти". То есть у нас есть результаты фундаментальных исследований, у нас есть крупные компании, госкорпорации, которые успешно работают для рынка, но продолжение их успешной работы зависит от того, чтобы как можно быстрее результат фундаментальных исследований доводить до практики", — пояснил Сергеев.

По его словам, очень важно, что "это не со стороны РАН было поставлено, а со стороны "Росатома" объявили, что это нужно делать".

"Они чувствуют, что у них уменьшается тот научно-технический задел, который им нужен для обновления их продукции. Были приняты решения, и в ближайшее время будет сформулирована программа с несколькими направлениями, академические институты будут очень привлекаться к выполнению этой программы по восстановлению вот этого научно-технического задела", — заключил президент РАН.