Программу сотрудничества РАН и "Росатома" сформулируют в ближайшее время

ПАРИЖ, 18 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Программа сотрудничества между Российской академией наук (РАН) и госкорпорацией "Росатом" будет сформулирована в ближайшее время, сообщил РИА Новости президент РАН Александр Сергеев в ходе визита в Париж.
Ранее в апреле "Росатом" провел отраслевую научную конференцию, на которой обсуждались перспективы развития науки на предприятиях и в организациях госкорпорации.
"Этот форум был организован "Росатомом" именно для того, чтобы привлечь российскую фундаментальную науку к обновлению научно-технического задела для отраслевой науки, прикладных исследований, которые делаются в "Росатоме". Это очень интересное мероприятие, потому что одна из существенных проблем, которая есть и в российской науке и везде в мире — это то, каким образом и как быстро те достижения, которые получаются в области фундаментальной науки, превращать в конкретные результаты и для рыночной экономики, и для нужд общества", — сказала президент РАН.
Он отметил, что "всегда говорили о том, что нам необходимо преодолевать тот участок развития, когда мы достижения фундаментальных наук ставим именно на службу отраслевой науки".
По его словам, очень важно, что "это не со стороны РАН было поставлено, а со стороны "Росатома" объявили, что это нужно делать".
"Они чувствуют, что у них уменьшается тот научно-технический задел, который им нужен для обновления их продукции. Были приняты решения, и в ближайшее время будет сформулирована программа с несколькими направлениями, академические институты будут очень привлекаться к выполнению этой программы по восстановлению вот этого научно-технического задела", — заключил президент РАН.