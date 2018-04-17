Глава Росатома Лихачев посетит 18 апреля Японию

ТОКИО, 17 апр — РИА Новости. Генеральный директор государственной корпорации "Росатом" Алексей Лихачев прибывает 18 апреля с визитом в Токио, сообщил во вторник посол РФ в Японии Михаил Галузин.

"Завтра в Японию прибывает генеральный директор государственной корпорации "Росатом"", — сказал посол на презентации проекта создания в Москве "Медицинского центра российско-японской дружбы".