Росатом может сам построить АЭС в Турции, считает посол России

АНКАРА, 11 апр — РИА Новости, Федор Смирнов. Росатом может сам построить АЭС "Аккую" в Турции, поиск соинвестров является не политическим, а хозяйственным вопросом, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Турции Алексей Ерхов в среду.

"Когда и если найдутся турецкие хозяйствующие субъекты, желающие и, что важно, могущие принять финансовое участие в реализации проекта АЭС "Аккую" и, соответственно, потом получать свою долю соответствующей прибыли, то этот вопрос может быть рассмотрен. По сути, он не политический, а хозяйственный… А если не будет соинвестора – что ж, значит Росатом "поднимет" этот проект сам", — сказал Ерхов.

По его словам, в процессе реализации проекта имеется в виду уделить большое внимание его "локализации", он открывает большие возможности для привлечения местного бизнеса, прежде всего по субконтракту.

"Стратегическая цель – дать "первый ток" к 100-летию Турецкой Республики, то есть в 2023 году. Уверен, она будет достигнута", — добавил посол.

Строительство блока №1 АЭС "Аккую" началось 3 апреля. Проект этой атомной станции включает четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200 поколения "3+", соответствующими самым высоким, так называемым "постфукусимским" стандартам безопасности. Мощность каждого энергоблока составит 1200 МВт. Стоимость проекта — порядка 20 миллиардов долларов.

"Аккую" — первый в мире проект АЭС, реализуемый по модели BOO ("build-own-operate", "строй-владей-эксплуатируй"). В соответствии с этой моделью Россия построит станцию, будет ею владеть и ее эксплуатировать.

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