Замглавы "Росатома" Локшина наградили орденом "За заслуги перед Отечеством"

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Первый заместитель генерального директора госкорпорации "Росатом" по операционному управлению Александр Локшин за большой вклад в развитие российской атомной отрасли и многолетнюю добросовестную работу награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени, соответствующий президентский указ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

Локшин начал работу в отечественной атомной отрасли в 1980 году инженером на Смоленской АЭС, впоследствии стал начальником смены энергоблока № 2, начальником смены станции первой очереди САЭС. В 2001-2006 годах руководил Смоленской АЭС.

В 2006-2008 годах — первый заместитель генерального директора, и. о. генерального директора оператора всех российских АЭС концерна "Росэнергоатом". С 2008 года — заместитель и первый заместитель генерального директора "Росатома".

Указом президента России орденом Почета награжден руководитель проектов управления "Росатома" Анатолий Григорьев, а орденом Дружбы — начальник отдела генеральной инспекции "Росатома" Максим Шведов.