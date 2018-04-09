Российскую автоматику управления применят на будущей Курской АЭС-2

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Отечественная автоматизированная система управления технологическими процессами (АСУ ТП) будет применена на первой очереди будущей Курской АЭС-2, строительство которой начнется в нынешнем году, сообщила пресс-служба АО "Русатом — Автоматизированные системы управления" (РАСУ, входит в госкорпорацию "Росатом").

"Третьего апреля АО "РАСУ" и АО "Дирекция единого заказа оборудования для АЭС" подписали контракт на поставку автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУ ТП) для строящейся Курской АЭС-2", — говорится в сообщении. Общая сумма контракта составляет более 20 миллиардов рублей.

АСУ ТП атомных электростанций — состоящий из нескольких уровней единый программно-технический комплекс, необходимый для управления энергоблоками АЭС.

Согласно условиям контракта, РАСУ должно разработать, изготовить, поставить и ввести в работу АСУ ТП для энергоблоков №№1 и 2 Курской АЭС-2, которые будут построены по новому российскому проекту ВВЭР-ТОИ. Контракт рассчитан на четыре года. По условиям договора работы на первом энергоблоке должны завершиться в декабре 2020 года, на втором – в декабре 2021 года.

Архитектура и основные технологические параметры АСУ ТП для Курской АЭС-2 станут основой для серийного производства систем автоматизации аналогичных проектов как в России, так и за рубежом, отметил генеральный директор РАСУ Андрей Бутко, слова которого цитируются в сообщении.

РАСУ предлагает комплексные решения по проектированию, разработке, вводу в действие, сервисному обслуживанию и модернизации АСУ ТП как на объектах атомной энергетики, так и на промышленных предприятиях прочих, неатомных отраслей.

ВВЭР-ТОИ – российский типовой оптимизированный и информатизированный проект двухблочной АЭС с реакторами ВВЭР-1300, реализуемый с использованием цифровых технологий, в современной информационной среде и в соответствии с современными российскими и международными требованиями ядерной и радиационной безопасности.

Курская АЭС-2 — атомная станция, которая со временем заместит выводимые из эксплуатации энергоблоки ныне действующей Курской атомной станции. Физический пуск энергоблока №1 Курской АЭС-2 намечен на конец 2022 года, энергоблока №2 — на конец 2023 года.