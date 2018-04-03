Путин рассказал о будущем строительстве АЭС в Турции

АНКАРА, 3 апр — РИА Новости. Строительство первой турецкой АЭС будет вестись по самым высоким стандартам безопасности и экологическим требованиям, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Россия — один из признанных лидеров в области мирового атома. При строительстве станции будут применяться наиболее передовые инженерные решения, экономически эффективные и надежные технологии. Такие технологии, которые мы сами применяем для себя в России. Будут соблюдаться высочайшие стандарты безопасности и самые строгие экологические требования",- сказал Путин в Анкаре на церемонии начала строительства АЭС "Аккую".

По его словам, введение станции в эксплуатацию будет служить развитию экономики, науки, производственного потенциала, обеспечит потребителей недорогой и чистой электроэнергией. Как отметил российский лидер, по экспертным оценкам, АЭС даст порядка 10% общей энергогенерации Турции.

"Особо отмечу, что российские партнеры планируют активно привлекать к строительству турецкий малый и средний бизнес, намерены размещать в Турции значительную часть заказов, необходимых для будущей станции", — сказал Путин.