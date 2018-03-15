Умер руководитель крупных зарубежных строек Росатома Юрий Иванов

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Выдающийся работник российской атомной отрасли, вице-президент АО "Атомстройэкспорт" (генеральный подрядчик строительства госкорпорацией "Росатом" АЭС за рубежом) Юрий Иванов скончался в четверг на 73-м году жизни, сообщили РИА Новости в "Атомстройэкспорте".

"Для всех нас, коллег Юрия Германовича, это невосполнимая потеря. Вся его трудовая деятельность неразрывно связана с атомной отраслью и компанией "Атомстройэкспорт" — он прошел славный путь от инженера технологического отдела по проектированию АЭС до вице-президента "Атомстройэкспорта", — сказал представитель компании.

"Без малого полвека Юрий Германович был верен выбранной профессии и предан своему делу до конца. Все годы своей трудовой деятельности он посвятил строительству атомных станций в нашей стране и за рубежом — первой и второй очереди Тяньваньской АЭС в Китае, АЭС "Ловииза" в Финляндии, АЭС "Куданкулам" в Индии. Он внес неоценимый вклад в восстановление и реконструкцию исследовательских реакторов во Вьетнаме (Далат) и Ираке (Багдад)", — добавили в "Атомстройэкспорте".

Заслуги Юрия Иванова были отмечены государственными и отраслевыми наградами России и Китая.

"Скорбим и выражаем искренние соболезнования семье и родственникам в связи с тяжелой утратой", — сказал представитель "Атомстройэкспорта".

Тяньваньская АЭС — самый крупный объект российско-китайского экономического сотрудничества. Пуск энергоблоков №1 и №2 состоялся в 2007 году. Ежегодно на первой очереди Тяньваньской АЭС вырабатывается свыше 15 миллиардов киловатт-часов электроэнергии.

В основу сооружения Тяньваньской АЭС был положен российский проект АЭС-91 с реактором типа ВВЭР-1000, который полностью соответствует требованиям современных нормативно-технических документов Китая, РФ и МАГАТЭ. Сооружение Тяньваньской атомной электростанции осуществляется Цзянсуской ядерной энергетической корпорацией (JNPC, КНР) совместно с "Атомстройэкспортом".

Эта АЭС считается одной из самых надежных и безопасных в мире. Так, именно на первых двух блоках Тяньваньской станции установлена ловушка расплава — уникальная разработка российских атомщиков, представляющая собой одну из специальных систем защиты АЭС.

Ранее в марте Россия передала Китаю в двухлетнюю гарантийную эксплуатацию новый энергоблок №3 Тяньваньской АЭС. В нынешнем году должен состояться пуск энергоблока №4.

Кроме того, Москва и Пекин обсуждают возможность сооружения с участием России четвертой очереди этой АЭС (блоки №№7 и 8). Для них Росатом предлагает наиболее современные реакторные установки ВВЭР-1200, соответствующие самым высоким современным стандартам эффективности и безопасности.