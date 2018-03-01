Россия, Индия и Бангладеш подписали меморандум о сотрудничестве

НЬЮ-ДЕЛИ, 1 мар — РИА Новости. Россия, Индия и Бангладеш подписали меморандум о трехстороннем сотрудничестве в сооружении первой в Бангладеш атомной электростанции "Руппур", сообщила в четверг российская госкорпорация "Росатом".

"Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Российская Федерация), министерство науки и технологий Народной Республики Бангладеш и департамент по атомной энергии правительства Республики Индии подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в реализации проекта сооружения АЭС "Руппур" в Бангладеш", — говорится в распространенном сообщении компании.

Сотрудничество РФ, Индии и Бангладеш по проекту АЭС "Руппур" будет проходить при лидирующей роли России, подчеркнули в "Росатоме". Отмечается, что индийские компании могут быть привлечены для участия в строительно-монтажных работах, поставке материалов и оборудования некритичной категории в интересах бангладешского заказчика.

Комментируя подписание меморандума, директор блока международной деятельности "Росатома" Николай Спасский заявил, что это событие является знаковым "как для отрасли, так и для наших стран в целом".

"Мы уверены, что это первый шаг к формированию новой, перспективной повестки дня сотрудничества в регионе. "Росатом" — глобальная компания и мировой лидер в сфере мирного использования атомной энергии. Мы открыты к сотрудничеству в рамках конкретных проектов. Подписание Меморандума стало еще одним подтверждением этому", — подчеркнул Спасский.

Строительство АЭС "Руппур" началось осенью 2017 года. Площадка станции расположена на восточном берегу реки Ганг в поселении Руппур в округе Пабна, примерно в 160 километрах от столицы страны Дакки. Станция будет состоять из двух энергоблоков с реакторными установками типа ВВЭР мощностью 1200 МВт каждый, построенных по российскому проекту "АЭС-2006". Блоки, построенные по этому проекту, относятся к атомным блокам поколения "3+" с улучшенными технико-экономическими показателями, и соответствующие самым современным требованиям надежности и безопасности. Эталонным (референтным) блоком для АЭС "Руппур" стал энергоблок №1 российской Нововоронежской АЭС-2. Генеральный подрядчик строительства АЭС "Руппур" — АО "Атомстройэкспорт" (Москва, входит в инжиниринговый дивизион "Росатома" группу компаний ASE).

Первый камень в начало строительства АЭС "Руппур" был заложен осенью 2013 года. Энергоблок №1 АЭС "Руппур" планируется ввести в эксплуатацию в 2023 году, энергоблок №2 — в 2024 году. Срок эксплуатации каждого энергоблока — 60 лет. Стоимость проекта составит до 13 миллиардов долларов. Россия предоставляет государственный экспортный кредит в размере до 11,38 миллиарда долларов.