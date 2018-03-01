Россия, Индия и Бангладеш подписали меморандум о сотрудничестве

НЬЮ-ДЕЛИ, 1 мар — РИА Новости. Россия, Индия и Бангладеш подписали меморандум о трехстороннем сотрудничестве в сооружении первой в Бангладеш атомной электростанции "Руппур", сообщила в четверг российская госкорпорация "Росатом".
Сотрудничество РФ, Индии и Бангладеш по проекту АЭС "Руппур" будет проходить при лидирующей роли России, подчеркнули в "Росатоме". Отмечается, что индийские компании могут быть привлечены для участия в строительно-монтажных работах, поставке материалов и оборудования некритичной категории в интересах бангладешского заказчика.
Комментируя подписание меморандума, директор блока международной деятельности "Росатома" Николай Спасский заявил, что это событие является знаковым "как для отрасли, так и для наших стран в целом".
"Мы уверены, что это первый шаг к формированию новой, перспективной повестки дня сотрудничества в регионе. "Росатом" — глобальная компания и мировой лидер в сфере мирного использования атомной энергии. Мы открыты к сотрудничеству в рамках конкретных проектов. Подписание Меморандума стало еще одним подтверждением этому", — подчеркнул Спасский.
Первый камень в начало строительства АЭС "Руппур" был заложен осенью 2013 года. Энергоблок №1 АЭС "Руппур" планируется ввести в эксплуатацию в 2023 году, энергоблок №2 — в 2024 году. Срок эксплуатации каждого энергоблока — 60 лет. Стоимость проекта составит до 13 миллиардов долларов. Россия предоставляет государственный экспортный кредит в размере до 11,38 миллиарда долларов.