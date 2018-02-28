Росатом подписал меморандум о сотрудничестве с Монголией

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. В Москве на полях заседания Российско-Монгольской межправительственной комиссии в среду состоялась церемония подписания Меморандума о намерениях между Госкорпорацией "Росатом" и Комиссией по ядерной энергии правительства Монголии о сотрудничестве в области создания центра ядерной науки и технологий (ЦЯНТ), сообщил Росатом.

Целью меморандума является развитие взаимовыгодного сотрудничества в области мирного использования атомной энергии и разработка проекта сооружения Центра ядерной науки и технологий (ЦЯНТ) на территории Монголии.

Согласно документу, российские специалисты окажут содействие монгольской стороне в определении предварительных требований и конфигурации объектов ЦЯНТ. Также в рамках Меморандума будет разработана предварительная дорожная карта реализации проекта ЦЯНТ.

Для организации работы по этим направлениям предполагается создание профильных экспертных рабочих групп.