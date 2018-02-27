Путин обсудит с главой Росатома итоги года и инвестпроекты

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обсудит во вторник с гендиректором госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым итоги года, инвестпроекты и международную деятельность компании, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сегодня в течение дня запланирована встреча президента с руководителем Росатома (Алексеем) Лихачевым. Это и разговор по году, крупным инвестпрограммам, будет обсуждаться и международная деятельность Росатома, которая, вы знаете, традиционно активна, и это очень широкий масштаб", — сказал Песков.

Он добавил, что в этот же день глава государства встретится с главой компании "Колмар" Сергеем Цивилевым.

"Это угольная компания, которая работает сразу в нескольких регионах нашей страны — на Дальнем Востоке, в Якутии и выполняет достаточно большое количество социальных проектов, обеспечивает большую занятость, создает рабочие места", — уточнил пресс-секретарь президента РФ.