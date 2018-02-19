Глобальное партнерство будет главной темой форума Росатома "Атомэкспо-2018"

Посетители у стенда государственной корпорации по атомной энергии Росатом на международном форуме Российская энергетическая неделя в Москве. Архивное фото

Посетители у стенда государственной корпорации по атомной энергии Росатом на международном форуме Российская энергетическая неделя в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Развитие многостороннего сотрудничества в области мирного применения ядерных технологий будет главной темой предстоящего 14-16 мая нынешнего года в Сочи юбилейного десятого международного форума "Атомэкспо-2018", сообщила его пресс-служба.

"Участники рассмотрят актуальные вопросы многостороннего сотрудничества во всех сферах применения ядерных технологий, уделив особое внимание международному партнерству в научных исследованиях, подготовке кадров, развитии ядерной инфраструктуры, обеспечении экологической безопасности", — говорится в сообщении.

Форум "Атомэкспо" — крупнейшая выставочная и деловая площадка для проведения встреч и переговоров мировых лидеров атомной энергетики. Организатор форума — госкорпорация "Росатом". Генеральный информационный партнер "Атомэкспо-2018" — агентство РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня".

Ожидается, что в работе "Атомэкспо-2018" примут участие более двух тысяч представителей зарубежных компаний из Франции, Германии, Чехии, Испании, Финляндии, Китая, Индии, Японии, Республики Корея, Южной Африки, Турции, Казахстана и других стран. Форум планируют посетить представители Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), Всемирной ядерной ассоциации (WNA) и Агентства по ядерной энергии Организации экономического сотрудничества и развития (NEA/OECD), Комиссариата по атомной энергии и альтернативным источникам энергии (КАЭ, Франция).

Деловую программу "Атомэкспо-2018" дополнит обширная выставочная экспозиция с участием ведущих компаний мировой атомной энергетики и смежных отраслей. Российскую атомную отрасль представят более 50 предприятий Росатома, в том числе концерн "Росэнергоатом", ТВЭЛ, "Атомэнергомаш", "Инжиниринговая компания "АСЭ", "Русатом — Автоматизированные системы управления", урановый холдинг АРМЗ, "Производственное объединение "Маяк", "Горно-химический комбинат", федеральные ядерные центры ВНИИЭФ и ВНИИТФ.

Также свои экспозиции представят ведущие зарубежные компании и организации – КАЭ (Франция), GIIN (Франция), Rolls-Royce (Великобритания), "China National Nuclear Corporation" (CNNC, Китай), НАК "Казатомпром" (Казахстан), "L-3 MAPPS" (Канада), "Fennovoima" (Финляндия), VUJE (Словакия), ENVY (Турция).

Международный форум "Атомэкспо" проводится с 2009 года по инициативе Росатома. В нем принимают участие руководители ключевых компаний мировой атомной отрасли и смежных отраслей, государственных структур, представители международных и общественных организаций, ведущие эксперты. За десять лет "Атомэкспо" стал глобальным мероприятием для обмена мнениями и лучшими практиками в области эффективного использования атомной энергии, востребованной площадкой для деловых встреч, заключения соглашений о сотрудничестве и запуска новых проектов.

С 2009 по 2017 годы в мероприятиях форума приняли участие около 38 тысяч человек из 83 стран. Свои выставочные экспозиции представили около тысячи компаний. На полях девяти форумов было подписано более 300 соглашений и международных документов о сотрудничестве.