Ленинградская АЭС перевыполнила план по "противораковым" изотопам

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Ленинградская АЭС перевыполнила план 2017 года по наработке радиоактивных изотопов медицинского назначения, в том числе йода-131, который эта атомная станция впервые начала производить летом прошлого года, сообщило управление информации и общественных связей ЛАЭС.

Кроме того, ЛАЭС полностью обеспечила государственный оборонный заказ по поставке легированного кремния.

"Изотопы в "ассортименте" ЛАЭС – это кобальт-60, йод-125, молибден-99 и йод-131, применяемые в диагностике и лечении онкологических заболеваний. По всем позициям 2017 год завершен с 100-процентым и более выполнением плана", — говорится в сообщении.

Новый для ЛАЭС изотоп йод-131, необходимый для производства радиофармпрепаратов, атомная станция начала нарабатывать в июле 2017 года и за шесть месяцев поставила его в объеме, эквивалентном примерно 300 тысяч онкологических процедур. Что касается еще одного "противоракового" изотопа — молибдена-99, то его объема, поставленного в больницы Санкт-Петербурга, хватит для 5 тысяч обследований. Еще один из основных изотопов ЛАЭС — кобальт-60, который поставляется в Канаду, и широко используется в медицине и промышленности. Его ЛАЭС произвела в объеме, составляющем 30% потребности мирового рынка.

В ближайшее время на ЛАЭС планируют начать наработку двух новых изотопов – самария-153 и лютеция-177. Эти изотопы также востребованы в лечении и диагностике онкологических заболеваний, отмечается в сообщении.

Развитие радиационных технологий и производство изотопов входит в долгосрочную стратегию развития госкорпорации "Росатом" в части создания новых продуктов для российского и международного рынков.

"Что касается важнейшего направления по поставкам легированного кремния, то ЛАЭС неизменно в полном объеме выполнила его поставки на предприятия, работающие на гособоронзаказ, а это несколько тонн важнейшего материала", — говорится в сообщении. Этот легированный кремний используется в высокоточных интегральных схемах для самолетостроения, космоса, военной техники и так далее.

Ленинградская АЭС является филиалом АО "Концерн Росэнергоатом". Станция расположена в городе Сосновый Бор, в 40 километрах западнее Санкт-Петербурга на берегу Финского залива. ЛАЭС является первой в стране станцией с реакторами РБМК-1000 (уран-графитовые ядерные реакторы канального типа на тепловых нейтронах).