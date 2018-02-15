Росатом поддержит строительство ветростанций в Краснодарском крае

СОЧИ, 15 фев — РИА Новости. Администрация Краснодарского края и АО "ВетроОГК", дочерняя структура госкорпорации "Росатом", отвечающая за строительство и эксплуатацию ветроэлектростанций (ВЭС), в четверг на Российском инвестиционном форуме в Сочи подписали протокол о намерениях построить ветроэлектростанции общей мощностью 200 МВт на территории Темрюкского и Ейского районов Краснодарского края.

Документ был подписан губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым и генеральным директором "ВетроОГК" Александром Корчагиным. Общий объём инвестиций в проект составит 20,5 миллиарда рублей, говорится в сообщении управляющей компании Росатома по ветроэнергетике "НоваВинд". Ввод ВЭС в эксплуатацию планируется в конце 2019 года.

В 2016 году сторонами было подписано соглашение о сотрудничестве. На территории Темрюкского и Ейского районов уже ведутся ветроизмерения, утверждён бизнес-план инвестпроекта.