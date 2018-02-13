Росатом подписал с Конго меморандум о сотрудничестве по мирному атому

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" и министерство научных исследований и технологических инноваций Республики Конго подписали во вторник в Москве меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области мирного атома, сообщила российская атомная госкорпорация.

Документ с российской стороны подписан заместителем генерального директора — директором блока международной деятельности Росатома Николаем Спасским, со стороны Республики Конго — послом Республики Конго в РФ Давидом Мадукой.

Меморандум является первым документом, подписанным между двумя странами в области мирного использования атомной энергии.

"Документ создает правовую основу для реализации двустороннего сотрудничества по широкому спектру направлений, включая развитие ядерной инфраструктуры Республики Конго, разработку программ по повышению информированности населения об атомных технологиях и их применении, использование радиоизотопов и радиационных технологий в промышленности, сельском хозяйстве и медицине, подготовку и обучение персонала. Предусматривается проработка подходов к реализации таких проектов как сооружение центра ядерной науки и технологий на базе исследовательского реактора российского дизайна на территории Республики Конго", — отмечается в сообщении.

Для организации работы по этим направлениям предполагается создание профильных экспертных рабочих групп.