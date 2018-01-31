Шестой энергоблок Запорожской АЭС возобновил работу в штатном режиме

КИЕВ, 31 янв — РИА Новости. Шестой энергоблок Запорожской АЭС на Украине возобновил работу в штатном режиме после снижения нагрузки наполовину из-за отключения насоса, сообщил в среду оператор украинских АЭС компания "Энергоатом".

Во вторник на Запорожской АЭС произошла разгрузка шестого энергоблока из-за отключения турбопитательного насоса, причины нарушения выяснит специальная комиссия.

"Тридцать первого января 2018 года в 01.20 (2.20 мск — ред.) энергоблок №6 Запорожской АЭС нагружен до номинальной мощности (1000 МВт) после разгрузки на 50% по факту отключения турбопитательного насоса №1 30 января", — говорится в сообщении на сайте компании.

По данным компании, сейчас на Запорожской АЭС в работе находятся пять энергоблоков. Суммарная мощность генераторов составляет 5010 МВт. Энергоблоки работают в штатном режиме, замечаний к работе основного оборудования энергоблоков и персонала нет. Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на Запорожской АЭС и прилегающей территории не изменялось и находится в пределах действующих норм.

Запорожская АЭС — крупнейший энергетический объект на Украине с установленной мощностью 6 тысяч МВт. На данной станции эксплуатируются шесть энергоблоков мощностью 1 миллион кВт каждый. В последние годы станция вырабатывает около 50% всей электроэнергии, производимой атомными станциями Украины, и более 22% от общей выработки электроэнергии в стране.