МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Существование в российской атомной отрасли системы наставничества, направленной на передачу профессионального опыта новым работникам, является одним из важных условий развития отрасли, и госкорпорация "Росатом" будет уделять большое внимание этому направлению, заявил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев.

Выступая во вторник на пресс-конференции, посвященной запуску Всероссийского конкурса "Лучшие практики наставничества", Лихачев отметил, что система наставничества в атомной отрасли имеет особое значение.

"В атомной отрасли проекты очень длительные. Средний срок "жизни" атомной станции — 60 лет, а с учетом продления (сроков эксплуатации) — до 100 лет. Поэтому критически важно организовать цепочку передачи компетенций и воспользоваться знаниями, которые накопили предыдущие поколения", — отметил Лихачев.

"Много лет в Росатоме работает система наставничества. Она работает и на уровне руководства — резервисты, зачисляемые на должности генеральных директоров предприятий, их заместителей, имеют своего ментора. Идет постоянная совместная работа и на уровне рабочих профессий, на базе движения WorldSkills", — добавил глава Росатома.

Лихачев добавил, что Росатом надеется на то, что развитие общероссийской системы наставничества даст возможность привлечь в атомную отрасль и специалистов из других областей, которые могут работать в международных проектах госкорпорации.

"Сегодня нам нужны люди, способные работать в мультикультурной среде, экономисты, обладающие техническими знаниями, физики-ядерщики, обладающие международными навыками и экономическими компетенциями. Через такое кросс-компетентное взаимодействие, наставничество, я считаю, мы получим новое качество того человеческого потенциала, который сегодня есть у госкорпорации", — отметил Лихачев.

Лихачев рассказал, что система наставничества важна и для него лично как руководителя Росатома — сейчас советниками генерального директора госкорпорации являются несколько человек, в разные годы руководившие отечественной атомной отраслью, в том числе бывший министр среднего машиностроения СССР Лев Рябев.

Важность развития системы наставничества отметил председатель наблюдательного совета Росатома, первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, возглавлявший российскую атомную отрасль в 2005-2016 годах.

Он напомнил, что три года подряд в одной из номинаций российского чемпионата рабочих профессий WorldSkills Hi-Tech побеждали сварщики Росатома, передававшие опыт друг другу. "Это значит, что человек, лучший по профессии, делится секретами, которые позволяли ему быть лучшим", — сказал Кириенко.

Конкурс лучших практик наставничества проводится Агентством стратегических инициатив с целью поиска и сбора успешных практик наставничества и менторинга в России, а также представления их на региональном и федеральном уровнях.