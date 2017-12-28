ТВЭЛ подписала контракт на поставки топлива для Белорусской АЭС

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Топливная компания госкорпорации "Росатом" ТВЭЛ подписала контракт на поставки ядерного топлива для строящейся с участием России Белорусской АЭС, сообщается на сайте ТВЭЛ.

Объем контракта не раскрывается.

"В рамках интегрированного предложения госкорпорации "Росатом" топливная компания ТВЭЛ готова не только обеспечить строящиеся за рубежом АЭС ядерным топливом до конца срока эксплуатации на выгодных коммерческих условиях, но и совместно с заказчиком вести системную работу по совершенствованию конструкции применяемых топливных кассет, повышению надежности и экономической эффективности их эксплуатации", — отметила президент ТВЭЛ Наталья Никипелова, слова которой цитируются в сообщении.

Белорусская АЭС возводится при участии России рядом с городом Островец в Гродненской области. Станция будет состоять из двух энергоблоков с реакторными установками ВВЭР-1200 суммарной установленной электрической мощностью до 2400 МВт. Для строительства выбран проект АЭС-2006 — типовой российский проект атомной станции нового поколения "3 плюс" с улучшенными технико-экономическими показателями, соответствующий самым современным, так называемым "постфукусимским", нормам безопасности, требованиям природоохранного и санитарно-гигиенического законодательства.

Ввод в эксплуатацию первого блока запланирован на 2019 год, второго — на 2020-й.