ТВЭЛ подписала контракт на поставки топлива для Белорусской АЭС

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Топливная компания госкорпорации "Росатом" ТВЭЛ подписала контракт на поставки ядерного топлива для строящейся с участием России Белорусской АЭС, сообщается на сайте ТВЭЛ.
"В рамках интегрированного предложения госкорпорации "Росатом" топливная компания ТВЭЛ готова не только обеспечить строящиеся за рубежом АЭС ядерным топливом до конца срока эксплуатации на выгодных коммерческих условиях, но и совместно с заказчиком вести системную работу по совершенствованию конструкции применяемых топливных кассет, повышению надежности и экономической эффективности их эксплуатации", — отметила президент ТВЭЛ Наталья Никипелова, слова которой цитируются в сообщении.
Ввод в эксплуатацию первого блока запланирован на 2019 год, второго — на 2020-й.