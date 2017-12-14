На новом энергоблоке №4 Ростовской АЭС началась сборка реактора

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 дек — РИА Новости. Сборка реактора энергоблока №4 Ростовской АЭС, который позволит устойчиво обеспечивать энергоснабжение всего юга России, началась после загрузки ядерного топлива, сообщает управление информации и общественных связей атомной станции.

"После загрузки всех 163-х тепловыделяющих сборок (ТВС) в активную зону реакторной установки ВВЭР-1000, специалисты приступили к сборке реактора: установке внутрикорпусных устройств, блока защитных труб, крышки реактора", — заявил начальник реакторного цеха второй очереди Олег Высоцкий, слова которого приводятся в сообщении.

Подэтап физического пуска энергоблока №4 РоАЭС начался 6 декабря с загрузки первых ТВС. Он ознаменовал собой начало большого этапа работ по подготовке "Ростова-4" к энергопуску и началу выработки электроэнергии.

"После сборки реактора будут проведены гидравлические испытания реакторной установки, которые подтвердят готовность энергоблока к следующей операции физпуска — это вывод реакторной установки на МКУ", — говорится в сообщении. Затем будет произведен поэтапный набор мощности, сопровождающийся проведением более сотни испытаний и измерений.

После завершения этапа физпуска блока №4 начнется решающая стадия пусковых операций — энергетический пуск и начало подачи электроэнергии потребителям, запланированные на 2018 год. Сейчас станция обеспечивает 46% производства электроэнергии в регионе. Электроэнергия от энергоблоков РоАЭС поступает в Волгоградскую область, Краснодарский и Ставропольский края и в Волгодонск.

Ростовская АЭС является филиалом концерна "Росэнергоатом". Станция расположена на берегу Цимлянского водохранилища в 13,5 километрах от Волгодонска. На АЭС эксплуатируются реакторы типа ВВЭР-1000 с установленной мощностью 1000 МВт. Энергоблок №1 введен в промышленную эксплуатацию в 2001 году, энергоблок №2 — в 2010 году, энергоблок №3 принят в промышленную эксплуатацию 17 сентября 2015 года.