РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Ядерные технологии
Ядерные технологии

Эксперт пояснил, что обеспечило Росатому суперконтракт на топливо для АЭС

18:0313.12.2017
410570
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкПавильон корпорации Росатом. Архивное фотоПавильон корпорации Росатом. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Рекордный объем контракта на поставки ядерного топлива для АЭС "Эд-Дабаа", которая будет построена в Египте с участием России, обусловили два фактора — большой масштаб проекта по сооружению этой станции и условие о поставках топлива на весь период работы этой АЭС, сообщил РИА Новости главный редактор портала Atominfo.ru Александр Уваров.

Генеральный директор Росатома Алексей Лихачев и министр электричества и возобновляемой энергии Египта Мухаммед Шакер на церемонии подписания документов в Каире. 11 декабря 2017
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Контракт по топливу для египетской АЭС стал крупнейшим в истории Росатома

В понедельник в Каире генеральный директор Росатома Алексей Лихачев и министр электроэнергетики и возобновляемых источников энергии Египта Мохаммед Шакер подписали акты о вступлении в силу коммерческих контрактов на сооружение АЭС "Эд-Дабаа". Подписание состоялось в присутствии президента России Владимира Путина и египетского лидера Абдель Фаттаха ас-Сиси. Планируется, что первый блок АЭС "Эд-Дабаа" будет введен в эксплуатацию в 2026 году.

В соответствии с подписанными контрактами, Росатом построит в области Матрух, на берегу Средиземного моря четыре энергоблока АЭС "Эд-Дабаа" и будет поставлять российское ядерное топливо на протяжении всего жизненного цикла этой станции. Сумма топливного контракта официально не раскрывалась.

Павильон корпорации Росатом. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Россия предложила Египту самый безопасный проект АЭС, сообщили в Росатоме

"Уже отмечалось, что это крупнейший экспортный топливный контракт за всю историю советской и российской атомной промышленности. Определяющую роль в данном случае имеют два фактора. Во-первых, масштаб проекта — АЭС "Эд-Дабаа" будет включать четыре энергоблока мощностью 1200 МВт каждый. Во-вторых, условия топливного контракта, который предусматривает поставку ядерного топлива (включая начальную загрузку и все перегрузки) для всех четырех энергоблоков до конца проектного срока их эксплуатации, который составляет 60 лет", — сказал Уваров.

"В поставках топлива до конца срока эксплуатации энергоблоков заключается важный внешнеэкономический эффект от интегрированного предложения Росатома на зарубежных рынках. А с технической точки зрения важно, что топливный дивизион Росатома способен предложить партнерам наиболее современные и эффективные технологии", — добавил собеседник агентства.

Президент РФ Владимир Путин и президент Египта Абдельфаттах Сиси во время встречи в Каире. 11 декабря 2017
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Путин: Египет получит не только АЭС, но и доступ к современным технологиям

Уваров напомнил, что энергоблоки АЭС "Эд-Дабаа" с реакторами ВВЭР-1200 будут построены по типовому проекту "АЭС-2006" — это блоки нового поколения "3+" с повышенной безопасностью и улучшенными технико-экономическими показателями.

"В рамках данного проекта топливной компанией ТВЭЛ разработана специальная модель тепловыделяющих сборок — ТВС-2006. Это топливо отличается высокими потребительскими свойствами и характеристиками, может работать в длительных топливных циклах и кампаниях, в условиях повышенной тепловой мощности реакторной установки", — отметил Уваров.

Топливо этой конструкции с 2016 года находится в промышленной эксплуатации на шестом энергоблоке Нововоронежской АЭС-2. Ранее в декабре нынешнего года началась загрузка топливных сборок ТВС-2006 в реактор энергоблока №1 Ленинградской АЭС-2, начав тем самым этап так называемого физического пуска этого энергоблока, являющегося референтным (эталонным) для АЭС "Эд-Дабаа".

Дрова для атомных печей
© РИА Новости, Инфографика
Дрова для атомных печей
Комментировать
Ядерные технологии
Комментарии
3 пользователя оставили 4 комментария
Комментировать
Asker Druzhban
третий фактор: Россия очень надёжный партнёр.
18:50
13.12.2017
ОтветитьНе отвечать
S F
руссо туристо...
18:07
13.12.2017
ОтветитьНе отвечать
Показать комментарииСкрыть комментарии
Cicicipi
S F,
Нет, облико морале.
18:19
13.12.2017
ОтветитьНе отвечать
S FCicicipi(к комментарию)
Cicicipi, красиво!) поддержу...
19:05
13.12.2017
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена