Эксперт пояснил, что обеспечило Росатому суперконтракт на топливо для АЭС

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Рекордный объем контракта на поставки ядерного топлива для АЭС "Эд-Дабаа", которая будет построена в Египте с участием России, обусловили два фактора — большой масштаб проекта по сооружению этой станции и условие о поставках топлива на весь период работы этой АЭС, сообщил РИА Новости главный редактор портала Atominfo.ru Александр Уваров.

В понедельник в Каире генеральный директор Росатома Алексей Лихачев и министр электроэнергетики и возобновляемых источников энергии Египта Мохаммед Шакер подписали акты о вступлении в силу коммерческих контрактов на сооружение АЭС "Эд-Дабаа". Подписание состоялось в присутствии президента России Владимира Путина и египетского лидера Абдель Фаттаха ас-Сиси. Планируется, что первый блок АЭС "Эд-Дабаа" будет введен в эксплуатацию в 2026 году.

В соответствии с подписанными контрактами, Росатом построит в области Матрух, на берегу Средиземного моря четыре энергоблока АЭС "Эд-Дабаа" и будет поставлять российское ядерное топливо на протяжении всего жизненного цикла этой станции. Сумма топливного контракта официально не раскрывалась.

"Уже отмечалось, что это крупнейший экспортный топливный контракт за всю историю советской и российской атомной промышленности. Определяющую роль в данном случае имеют два фактора. Во-первых, масштаб проекта — АЭС "Эд-Дабаа" будет включать четыре энергоблока мощностью 1200 МВт каждый. Во-вторых, условия топливного контракта, который предусматривает поставку ядерного топлива (включая начальную загрузку и все перегрузки) для всех четырех энергоблоков до конца проектного срока их эксплуатации, который составляет 60 лет", — сказал Уваров.

"В поставках топлива до конца срока эксплуатации энергоблоков заключается важный внешнеэкономический эффект от интегрированного предложения Росатома на зарубежных рынках. А с технической точки зрения важно, что топливный дивизион Росатома способен предложить партнерам наиболее современные и эффективные технологии", — добавил собеседник агентства.

Уваров напомнил, что энергоблоки АЭС "Эд-Дабаа" с реакторами ВВЭР-1200 будут построены по типовому проекту "АЭС-2006" — это блоки нового поколения "3+" с повышенной безопасностью и улучшенными технико-экономическими показателями.

"В рамках данного проекта топливной компанией ТВЭЛ разработана специальная модель тепловыделяющих сборок — ТВС-2006. Это топливо отличается высокими потребительскими свойствами и характеристиками, может работать в длительных топливных циклах и кампаниях, в условиях повышенной тепловой мощности реакторной установки", — отметил Уваров.

Топливо этой конструкции с 2016 года находится в промышленной эксплуатации на шестом энергоблоке Нововоронежской АЭС-2. Ранее в декабре нынешнего года началась загрузка топливных сборок ТВС-2006 в реактор энергоблока №1 Ленинградской АЭС-2, начав тем самым этап так называемого физического пуска этого энергоблока, являющегося референтным (эталонным) для АЭС "Эд-Дабаа".