Египет способен обеспечить безопасность АЭС "Эд-Дабаа", заявил депутат

КАИР, 11 дек — РИА Новости, Маргарита Кислова, Надим Зуауи. Египет способен обеспечить безопасность такому масштабному национальному проекту как атомная электростанция в эд-Дабаа, заявил в интервью РИА Новости член комитета по обороне и национальной безопасности парламента АРЕ генерал Яхья аль-Кидвани.

Президент России Владимир Путин в ходе визита в Египет в понедельник принял участие в церемонии подписания актов о вступлении в силу коммерческих контрактов на строительство при российском участии первой в Египте атомной электростанции в районе эд-Дабаа на Средиземном море.

"Обеспечение безопасности национальных проектов такого масштаба в Египте осуществляется вооруженными силами с суши, земли и воздуха. Асуанская ГЭС, Суэцкий канал — охраняются военными. Египет способен обеспечить безопасность любых важных объектов. К примеру, в ходе строительства второго русла Суэцкого канала были привлечены к работе порядка трех тысяч иностранных специалистов, их охрана была обеспечена на высоком уровне", — сказал аль-Кидвани.

Депутат также отметил, что возводимая в Египте АЭС будет построена по самым современным стандартам третьего поколения обеспечения безопасности реакторов. "На станции "Эд-Дабаа" будет обеспечена высочайшая защита — Россия будет строить реакторы самого современного третьего поколения безопасности. Это должно обеспечить полную и достаточную безопасность, соответствующую международным нормам и защищающую от любых угроз", — подчеркнул он.

Россия и Египет в 2015 году подписали в Каире межправительственное соглашение о сотрудничестве в сооружении по российским технологиям и эксплуатации первой египетской АЭС в районе эд-Дабаа на Средиземном море и межправсоглашение об условиях российского кредита на эти цели объемом 25 миллиардов долларов. АЭС расположится на побережье Средиземного моря неподалеку от Александрии. Рядом находится крупнейшая на Ближнем Востоке египетская военная база. Атомная станция будет состоять из четырех энергоблоков по 1200 МВт. Египет рассчитывает, что пуск первого блока АЭС состоится в 2024 году.